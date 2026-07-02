Getty Images Sport
Traduzido por
Romelu Lukaku admite que não estava mentalmente preparado para cobrar o pênalti decisivo da Bélgica contra o Senegal; o atacante explica por que Youri Tielemans foi quem cobrou o pênalti que garantiu a vitória na prorrogação
Lukaku prioriza a equipe em detrimento da glória individual
O clímax dessa partida exaustiva aconteceu já bem no final da prorrogação, quando a Bélgica recebeu um pênalti para selar a vitória. Apesar de ser o craque do time e o principal cobrador de pênaltis, Lukaku reconheceu seu próprio cansaço psicológico e preferiu se afastar, em vez de arriscar essa oportunidade de ouro.
Em declarações à RTBF, o atacante do Napoli explicou após o apito final: “Eu ia cobrar, mas ainda estou passando por momentos difíceis mentalmente, e preferi que o Youri cobrasse. Não sou eu que importo; é a equipe que precisa vencer.”
- Getty
Uma época de dificuldades pessoais e profissionais
O contexto por trás do estado mental de Lukaku é complexo. O ex-jogador do Chelsea passou por uma temporada 2025-26 de pesadelo no Napoli, somando apenas 64 minutos em partidas oficiais durante toda a campanha. Essa falta de ritmo e confiança claramente pesou sobre o jogador de 33 anos.
Jogador belga garante virada dramática
A Bélgica parecia estar caminhando para uma eliminação decepcionante depois de ficar perdendo por 2 a 0, placar que se manteve até os 86 minutos, quando Lukaku reduziu a diferença pela metade. Tielemans, então, empatou três minutos depois, levando a partida para a prorrogação, e a Bélgica acabou levando a melhor sobre o Senegal e avançando. Quando questionado sobre o caráter caótico da vitória, Lukaku brincou dizendo que estava farto de partidas tão estressantes.
“Desculpem-me por dizer isso dessa forma, mas nós tivemos muita coragem. É exatamente disso que você precisa em partidas dessa magnitude. Sinceramente, já estou farto desses jogos de tirar o fôlego”, brincou ele, traçando imediatamente um paralelo histórico com a icônica virada da Bélgica contra o Japão na Copa do Mundo de 2018.
- AFP
A Bélgica volta sua atenção para as oitavas de final
A Bélgica agora enfrentará os Estados Unidos nas oitavas de final, após manter viva sua campanha na Copa do Mundo de forma dramática. A equipe de Rudi Garcia espera aproveitar a confiança gerada por essa virada.
A união do time parece mais forte do que nunca após a provação em Seattle. “São vitórias necessárias para unir ainda mais o grupo. É a coisa mais bonita, tanto para os torcedores quanto para nós mesmos”, concluiu Lukaku.