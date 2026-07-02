Romelu Lukaku admite que não estava mentalmente preparado para cobrar o pênalti decisivo da Bélgica contra o Senegal; o atacante explica por que Youri Tielemans foi quem cobrou o pênalti que garantiu a vitória na prorrogação

O clímax dessa partida exaustiva aconteceu já bem no final da prorrogação, quando a Bélgica recebeu um pênalti para selar a vitória. Apesar de ser o craque do time e o principal cobrador de pênaltis, Lukaku reconheceu seu próprio cansaço psicológico e preferiu se afastar, em vez de arriscar essa oportunidade de ouro.

Em declarações à RTBF, o atacante do Napoli explicou após o apito final: “Eu ia cobrar, mas ainda estou passando por momentos difíceis mentalmente, e preferi que o Youri cobrasse. Não sou eu que importo; é a equipe que precisa vencer.”



