Romário critica Vini Jr por não bater pênalti: "É o protagonista"

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial, segue repercutindo entre ex-jogadores e torcedores. Após a derrota por 2 a 1, no último domingo (5), o ex-atacante Romário fez duras críticas à postura da equipe e, principalmente, à decisão de Vini Jr de não cobrar o pênalti sofrido por Matheus Cunha ainda no primeiro tempo da partida.
Segundo os jogadores e a comissão técnica, a ordem dos cobradores havia sido definida antes do confronto, com Bruno Guimarães como responsável pela primeira cobrança. O meio-campista, no entanto, desperdiçou a oportunidade, e o Brasil acabou sendo eliminado. Para Romário, o atacante do Real Madrid deveria ter assumido a responsabilidade, independentemente do planejamento estabelecido por Carlo Ancelotti.