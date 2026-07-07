Romário critica Vini Jr por não bater pênalti: "É o protagonista"

Durante uma transmissão ao vivo na RomárioTV, o campeão do mundo em 1994 reconheceu que Vini Jr respeitou a estratégia definida pela comissão técnica, mas afirmou que, em um momento decisivo, o protagonismo precisa falar mais alto.

"Li que em relação aos pênaltis, nos treinamentos o Bruno Guimarães se saiu melhor do que ele (Vini Jr), e a ordem era o Bruno Guimarães bater esse pênalti. Está tudo certo, muito legal, ele respeitou a ordem do treinador, mas, irmão, tem que ter atitude".

Na sequência, Romário foi ainda mais enfático ao defender que o camisa 7 deveria ter chamado para si a responsabilidade da cobrança.

"O Vini Jr é o protagonista, é o p* que nós temos na seleção, pega essa p* dessa bola e bate a p* do pênalti, e tá resolvido".

O ex-centroavante ainda afirmou que, se estivesse na mesma situação, não seguiria a ordem estabelecida.

"Eu, se fosse o Vini Jr, bateria aquele pênalti. Eu tomaria a bola dele (Bruno Guimarães) e bateria o pênalti".