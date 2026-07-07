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Gabriel Marin

Romário critica Vini Jr por não bater pênalti: "É o protagonista"

d. Romario
Vinicius Junior
Brasil
Copa do Mundo

Ex-atacante afirma que o camisa 7 deveria ter assumido a responsabilidade na cobrança contra a Noruega e cobra mais atitude da seleção brasileira após eliminação nas oitavas de final

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial, segue repercutindo entre ex-jogadores e torcedores. Após a derrota por 2 a 1, no último domingo (5), o ex-atacante Romário fez duras críticas à postura da equipe e, principalmente, à decisão de Vini Jr de não cobrar o pênalti sofrido por Matheus Cunha ainda no primeiro tempo da partida.

Segundo os jogadores e a comissão técnica, a ordem dos cobradores havia sido definida antes do confronto, com Bruno Guimarães como responsável pela primeira cobrança. O meio-campista, no entanto, desperdiçou a oportunidade, e o Brasil acabou sendo eliminado. Para Romário, o atacante do Real Madrid deveria ter assumido a responsabilidade, independentemente do planejamento estabelecido por Carlo Ancelotti.

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    "Tem que ter atitude"

    Durante uma transmissão ao vivo na RomárioTV, o campeão do mundo em 1994 reconheceu que Vini Jr respeitou a estratégia definida pela comissão técnica, mas afirmou que, em um momento decisivo, o protagonismo precisa falar mais alto.

    "Li que em relação aos pênaltis, nos treinamentos o Bruno Guimarães se saiu melhor do que ele (Vini Jr), e a ordem era o Bruno Guimarães bater esse pênalti. Está tudo certo, muito legal, ele respeitou a ordem do treinador, mas, irmão, tem que ter atitude".

    Na sequência, Romário foi ainda mais enfático ao defender que o camisa 7 deveria ter chamado para si a responsabilidade da cobrança.

    "O Vini Jr é o protagonista, é o p* que nós temos na seleção, pega essa p* dessa bola e bate a p* do pênalti, e tá resolvido".

    O ex-centroavante ainda afirmou que, se estivesse na mesma situação, não seguiria a ordem estabelecida.

    "Eu, se fosse o Vini Jr, bateria aquele pênalti. Eu tomaria a bola dele (Bruno Guimarães) e bateria o pênalti".

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    Ex-camisa 11 vê falta de personalidade da seleção

    Além da situação envolvendo o pênalti, Romário criticou o comportamento da equipe durante toda a partida. Para ele, a principal deficiência do Brasil foi a falta de atitude em um confronto eliminatório.

    "O que mais faltou na seleção brasileira é aquilo que o jogador mais tem que ter, principalmente no jogo decisivo: atitude. O Brasil não teve atitude, a seleção que é cinco vezes campeã do mundo não pode deixar uma seleção como a Noruega, que é uma boa seleção, ter 60, 70% de domínio de bola. Isso não existe!".

    Na avaliação do ex-jogador, a seleção abriu mão de controlar a partida e atuou de forma incompatível com a tradição brasileira em Copas do Mundo.

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    Romário também questiona estratégia de Ancelotti

    As críticas do tetracampeão também foram direcionadas ao técnico Carlo Ancelotti. Romário demonstrou incômodo com a postura adotada pelo treinador e afirmou não entender o planejamento apresentado diante da Noruega.

    "A gente sempre ouviu dizer em Copa do Mundo que os adversários do Brasil jogam por uma bola. Ontem foi o Brasil que fez isso, é uma coisa impressionante. Não consigo entender essa forma que o Ancelotti montou o time, ele mesmo falou que o que aconteceu era mais ou menos esperado. Não pode esperar isso".

    A derrota por 2 a 1 para a Noruega encerrou a participação brasileira ainda nas oitavas de final do Mundial e aumentou a pressão sobre a equipe, que deixa a competição de forma precoce após desperdiçar um pênalti e ser dominada durante boa parte do confronto.

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