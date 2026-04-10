Romário critica seleção brasileira, fala sobre Neymar e faz alerta para a Copa: "Brasil entrou em declínio"

Romário, um dos maiores nomes do tetracampeonato mundial de 1994, fez duras críticas ao atual momento do futebol brasileiro.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o ex-atacante apontou uma queda no nível técnico da Seleção, destacou a dependência excessiva de Neymar e questionou o impacto da saída precoce de jovens talentos para a Europa.

Para o Baixinho, o Brasil vive um declínio desde a geração que contou com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, protagonistas do último título mundial, em 2002.