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RomarioReprodução/L'Équipe
Luis Felipe Gonçalves

Romário critica seleção brasileira, fala sobre Neymar e faz alerta para a Copa: "Brasil entrou em declínio"

Brasil
Copa do Mundo
Neymar

Ídolo do tetra aponta queda técnica, critica dependência de Neymar e faz alerta sobre o futuro da seleção

Romário, um dos maiores nomes do tetracampeonato mundial de 1994, fez duras críticas ao atual momento do futebol brasileiro.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o ex-atacante apontou uma queda no nível técnico da Seleção, destacou a dependência excessiva de Neymar e questionou o impacto da saída precoce de jovens talentos para a Europa.

Para o Baixinho, o Brasil vive um declínio desde a geração que contou com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, protagonistas do último título mundial, em 2002.

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  • FBL-FRIENDLY-BRA-CROAFP

    Brasil em declínio

    Ao comentar a disputa pela Bola de Ouro, Romário lamentou a perda de protagonismo dos brasileiros no cenário mundial e apontou mudanças estruturais no futebol do país.

    “Neymar poderia ter vencido, Vinícius Júnior também esteve perto, até Thiago Silva merecia mais reconhecimento. Mas o futebol brasileiro não é mais o mesmo. Não conseguimos mais colocar jogadores na disputa como há 15 ou 20 anos”, avaliou.

    Segundo ele, fatores como o desaparecimento do futebol de rua e a ênfase cada vez maior na parte física ajudam a explicar a queda técnica.

    “Tecnicamente, o Brasil entrou em declínio. Depois daquela geração, ficou mais difícil. E passamos a depender de um único jogador: Neymar. Além disso, nossos jovens saem muito cedo para a Europa, muitas vezes para clubes menores, onde acabam perdendo sua essência”, completou.

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Neymar e a seleção

    Romário também abordou o papel de Neymar no atual ciclo da seleção e fez um alerta sobre a dependência do camisa 10.

    “Não dá para depender de um só jogador, ainda mais alguém que sofre com lesões. É arriscado. Temos bons nomes como Raphinha e Vinícius, além de jovens como João Pedro e Estevão, mas é preciso dividir responsabilidades”.

    "O Brasil pode ser campeão, graças à sua história, à sua experiência e se o Neymar voltar à forma.", completou o ex-atacante.

    O Baixinho reconheceu ainda o distanciamento entre a seleção e o torcedor brasileiro, algo que, segundo ele, não é novidade histórica.

    “As pessoas hoje não acreditam tanto, mas isso já acontecia antes de 1994. Com Carlo Ancelotti, que é muito respeitado, eu voltei a ter confiança. Precisamos nos unir para encerrar esse jejum de 24 anos sem título”, disse.

  • FBL-USA-WC1994-BRAZIL-ITALYAFP

    1994, auge e frustração pessoal

    Ao relembrar a temporada de 1993/94, considerada a melhor de sua carreira, Romário destacou o protagonismo no título mundial e o desempenho pelo Barcelona.

    Naquele período, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, marcou cinco gols nos Estados Unidos e ainda conquistou o Campeonato Espanhol, com 30 gols em 33 partidas.

    “Eu estava no auge. Cheguei a dizer que, se o Brasil não fosse campeão, a responsabilidade seria minha. Hoje é difícil imaginar alguém assumindo isso”, relembrou.

    Apesar do ano histórico, Romário revelou frustração por não ter conquistado a Bola de Ouro, vencida pelo búlgaro Hristo Stoichkov.

    “Fiquei arrasado por não ganhar. Hristo merecia, claro, foi um grande companheiro, mas eu também tinha condições. Depois, com o tempo, a raiva passou”, admitiu.

    Na época, o prêmio ainda não contemplava jogadores fora da Europa, o que limitava as chances de atletas sul-americanos. A regra mudaria apenas em 1995, quando George Weah se tornaria o primeiro não europeu a conquistar o prêmio.