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Romance entre Ted Lasso e Rebecca Welton? Hannah Waddingham é questionada sobre a história de amor que os torcedores do AFC Richmond querem ver
Almas gêmeas ou apenas amigos?
Enquanto o AFC Richmond se prepara para voltar às telas, a questão de longa data sobre um possível romance entre Ted Lasso e Rebecca Welton continua dominando as conversas. Apesar de grande parte da torcida torcer para que os dois finalmente fiquem juntos, Waddingham continua menos convencida quanto à ideia de o técnico americano e a proprietária do clube se tornarem um casal.
Em entrevista à Variety, a atriz vencedora do Emmy admitiu: “Adoro que a gente vá contra o padrão. E eles são, sem dúvida, almas gêmeas, mas isso pode significar uma infinidade de coisas.” Embora reconheça por que os fãs estão ansiosos para ver uma união romântica, ela se manteve evasiva sobre se a 4ª temporada finalmente traria esse momento, limitando-se a acrescentar: “Adoro todos os relacionamentos da série.”
- AFP
De volta à família Greyhound
O final da 3ª temporada aparentemente encerrou a história de Rebecca com um final feliz, envolvendo um novo propósito na equipe feminina. No entanto, Waddingham sempre suspeitou que ainda havia mais por vir dessa produção premiada. Ela observou que o final anterior parecia “muito em suspense” e confessou que a ideia de se afastar da personagem parecia “como perder uma amiga”.
O enorme apelo global da série, que acumulou mais de 283 milhões de horas de exibição em 2023, é algo que Waddingham atribui à atmosfera positiva dentro e fora do set. “Adoro a positividade disso tudo”, explicou ela. “Sou abençoada por fazer parte dessa família do AFC Richmond.” O vínculo entre o elenco continua forte, e Waddingham revelou que ainda conversa com seu colega de elenco Brett Goldstein quase diariamente.
Trabalhando com Jason Sudeikis
A produção da nova série não tem sido isenta de peculiaridades, especialmente devido ao estilo de trabalho único do cocriador e protagonista Jason Sudeikis. Waddingham falou abertamente sobre o processo criativo no set e a evolução constante do roteiro.
“Sempre vai haver um pouco de vai e vem dentro de uma cena, devido à maneira como o Sudeikis trabalha”, explicou ela. “Ele ouve a cena na sala e, então, fazemos ajustes. Com esse rapaz, você tem que se adaptar às mudanças. Ele e eu temos uma relação contínua de amor e ódio, porque ele muda tudo no último minuto.”
- Apple TV/Getty
Uma nova história de três temporadas
As especulações sobre o futuro da série se intensificaram após a revelação de que a equipe criativa recebeu a missão de construir “mais uma história de três temporadas” para contar. Isso sugere que a próxima 4ª temporada não é apenas um especial pontual, mas o início de um arco narrativo totalmente novo para os personagens da Nelson Road e além.
Embora alguns rostos conhecidos, como Jamie Tartt, interpretado por Phil Dunster, possam não fazer parte do retorno inicial, o plano de longo prazo da série oferece muitas oportunidades para que membros do elenco original voltem à cena. Por enquanto, os fãs aguardam ansiosamente agosto de 2026, data anunciada como possível estreia do próximo capítulo da era Lasso.