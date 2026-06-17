Romance entre Ted Lasso e Rebecca Welton? Hannah Waddingham é questionada sobre a história de amor que os torcedores do AFC Richmond querem ver

Enquanto o AFC Richmond se prepara para voltar às telas, a questão de longa data sobre um possível romance entre Ted Lasso e Rebecca Welton continua dominando as conversas. Apesar de grande parte da torcida torcer para que os dois finalmente fiquem juntos, Waddingham continua menos convencida quanto à ideia de o técnico americano e a proprietária do clube se tornarem um casal.

Em entrevista à Variety, a atriz vencedora do Emmy admitiu: “Adoro que a gente vá contra o padrão. E eles são, sem dúvida, almas gêmeas, mas isso pode significar uma infinidade de coisas.” Embora reconheça por que os fãs estão ansiosos para ver uma união romântica, ela se manteve evasiva sobre se a 4ª temporada finalmente traria esse momento, limitando-se a acrescentar: “Adoro todos os relacionamentos da série.”



