Roman Abramovich não é obrigado a doar a totalidade dos 2,35 mil milhões de libras da venda do Chelsea para instituições de caridade, uma vez que mais de metade dos fundos vão para uma empresa de investimentos

De acordo com uma reportagem do The Times, a longa saga em torno dos rendimentos da venda do Chelsea sofreu uma reviravolta dramática. Embora o clube tenha sido vendido à Blueco 22 Ltd por um preço total de 2,5 bilhões de libras, as contas da Fordstam Ltd revelam que Roman Abramovich é legalmente obrigado a repassar apenas cerca de 987 milhões de libras a uma fundação de caridade. Este valor total da venda consistiu num pagamento recebido de 2,35 mil milhões de libras esterlinas, um montante retido de 150 milhões de libras esterlinas e 41,6 milhões de libras esterlinas em taxas de transação.

Este valor líquido representa um duro golpe para aqueles que esperavam que a quantia total fosse utilizada para ajuda humanitária após a invasão russa da Ucrânia. As demonstrações financeiras da empresa indicam que Abramovich pretende doar o valor líquido da venda, após considerar outros itens do balanço patrimonial. Além disso, £ 1,24 milhão foi gasto durante o ano fiscal apenas para criar uma estrutura para lidar com essa doação, além de taxas legais e de auditoria.