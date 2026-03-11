AFP
Roman Abramovich não é obrigado a doar a totalidade dos 2,35 mil milhões de libras da venda do Chelsea para instituições de caridade, uma vez que mais de metade dos fundos vão para uma empresa de investimentos
O verdadeiro custo de uma promessa de caridade quebrada
De acordo com uma reportagem do The Times, a longa saga em torno dos rendimentos da venda do Chelsea sofreu uma reviravolta dramática. Embora o clube tenha sido vendido à Blueco 22 Ltd por um preço total de 2,5 bilhões de libras, as contas da Fordstam Ltd revelam que Roman Abramovich é legalmente obrigado a repassar apenas cerca de 987 milhões de libras a uma fundação de caridade. Este valor total da venda consistiu num pagamento recebido de 2,35 mil milhões de libras esterlinas, um montante retido de 150 milhões de libras esterlinas e 41,6 milhões de libras esterlinas em taxas de transação.
Este valor líquido representa um duro golpe para aqueles que esperavam que a quantia total fosse utilizada para ajuda humanitária após a invasão russa da Ucrânia. As demonstrações financeiras da empresa indicam que Abramovich pretende doar o valor líquido da venda, após considerar outros itens do balanço patrimonial. Além disso, £ 1,24 milhão foi gasto durante o ano fiscal apenas para criar uma estrutura para lidar com essa doação, além de taxas legais e de auditoria.
Reembolsar dívidas internas de investimento maciças
A grande discrepância entre o preço de venda e o valor da doação resume-se às enormes dívidas internas detidas pela antiga estrutura holding. As contas da Fordstam para o ano que termina em junho de 2023 confirmam que a empresa deve 1,4 mil milhões de libras a uma entidade registada em Jersey chamada Camberley International Investments.
Essa parte relacionada foi famosa por ter sido usada pelo bilionário russo para injetar empréstimos no clube durante seu reinado de duas décadas repleto de troféus em Stamford Bridge. Embora o dinheiro esteja atualmente congelado em uma conta bancária no Reino Unido, essas dívidas devem ser liquidadas no balanço patrimonial antes que um valor líquido real seja alcançado.
Batalhas judiciais e intervenção do governo britânico
A situação é ainda mais complicada por uma acirrada disputa jurídica entre sua equipe e o governo britânico. Os advogados do antigo proprietário teriam alertado contra qualquer tentativa de confisco, insistindo que o produto da venda pertence inteiramente a ele. Além disso, há uma disputa acirrada sobre o escopo da instituição de caridade; ele busca ajudar todas as vítimas do conflito, enquanto o governo insiste que os fundos devem ser usados dentro das fronteiras da Ucrânia.
A pressão está aumentando, já que o primeiro-ministro Sir Keir Starmer ameaçou anteriormente confiscar os 2,35 bilhões de libras esterlinas congelados se um acordo para liberar o dinheiro não for alcançado até 17 de março. Para aumentar a complexidade financeira, o saldo de caixa congelado conseguiu gerar juros impressionantes de 62,8 milhões de libras esterlinas em um único ano.
Uma complexa rede de investigações e fundos retidos
Para aumentar a incerteza, os fundos ligados à Camberley International Investments estão atualmente sob investigação pelo Procurador-Geral de Jersey para determinar se certos ativos constituem rendimentos de atividades criminosas, uma ação que Abramovich está contestando vigorosamente.
Enquanto isso, o ganho líquido de £ 987 milhões exclui especificamente os £ 150 milhões retidos pela Blueco 22 até maio de 2027. A Fordstam excluiu esse valor devido a “dúvidas sobre sua total recuperabilidade”, já que os fundos são destinados a cobrir possíveis multas de 74 acusações da FA. Essas acusações estão relacionadas a supostos pagamentos não registrados, incluindo um pagamento secreto ao ex-agente de Eden Hazard, embora o Chelsea tenha esperança de receber apenas uma multa, pois relatou as violações por conta própria após descobri-las durante a aquisição em 2022.
