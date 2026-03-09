Roman Abramovich desafia o governo do Reino Unido pelo controle de £ 2,5 bilhões em fundos provenientes da venda do Chelsea, apesar da promessa feita à Ucrânia, com o prazo se aproximando

O cerne da disputa reside na definição de “vítimas”. Quando Abramovich anunciou pela primeira vez sua intenção de vender o Chelsea em março de 2022, ele afirmou que os lucros seriam usados “em benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia”. Essa formulação despertou preocupações entre as autoridades britânicas de que o bilionário pretenda desviar uma parte dos fundos de ajuda para beneficiários russos, uma medida que o governo está determinado a bloquear.

Os advogados da Kobre & Kim, que representam Abramovich, reagiram às restrições, afirmando: “O governo do Reino Unido parece estar tratando essa doação proposta como uma forma de medida punitiva contra o Sr. Abramovich. A proposta de doar esses rendimentos foi iniciada pelo Sr. Abramovich antes da imposição das sanções, e ele continua totalmente comprometido em garantir que os fundos sejam usados para fins beneficentes.”