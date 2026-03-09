AFP
Roman Abramovich desafia o governo do Reino Unido pelo controle de £ 2,5 bilhões em fundos provenientes da venda do Chelsea, apesar da promessa feita à Ucrânia, com o prazo se aproximando
Uma batalha por bilhões
Os fundos estão bloqueados em uma conta bancária no Reino Unido desde que o clube foi vendido a um consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly, segundo o jornal The Guardian. Embora o governo britânico pretenda que o dinheiro seja estritamente reservado para as vítimas na Ucrânia, a equipe jurídica de Abramovich argumenta que o dinheiro continua a ser “propriedade exclusiva” da Fordstam Ltd, a empresa utilizada pelo bilionário para financiar o Chelsea durante o seu mandato repleto de troféus em Stamford Bridge.
Conflito sobre intenções beneficentes
O cerne da disputa reside na definição de “vítimas”. Quando Abramovich anunciou pela primeira vez sua intenção de vender o Chelsea em março de 2022, ele afirmou que os lucros seriam usados “em benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia”. Essa formulação despertou preocupações entre as autoridades britânicas de que o bilionário pretenda desviar uma parte dos fundos de ajuda para beneficiários russos, uma medida que o governo está determinado a bloquear.
Os advogados da Kobre & Kim, que representam Abramovich, reagiram às restrições, afirmando: “O governo do Reino Unido parece estar tratando essa doação proposta como uma forma de medida punitiva contra o Sr. Abramovich. A proposta de doar esses rendimentos foi iniciada pelo Sr. Abramovich antes da imposição das sanções, e ele continua totalmente comprometido em garantir que os fundos sejam usados para fins beneficentes.”
O governo emite um ultimato
Com o prazo final de 17 de março se aproximando rapidamente, os ministros britânicos estão perdendo a paciência com o impasse que já dura três anos. A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, assumiu uma postura firme sobre o assunto, deixando claro que o Estado está preparado para tomar medidas drásticas se o ex-proprietário do Chelsea não cumprir suas diretrizes em relação aos bilhões congelados.
Cooper afirmou recentemente: “Este dinheiro foi prometido à Ucrânia há mais de três anos. É hora de Roman Abramovich fazer a coisa certa, mas se ele não o fizer, nós agiremos”. Esse sentimento foi ecoado pelo primeiro-ministro Keir Starmer, que alertou em dezembro que “o tempo está se esgotando” para que uma resolução seja alcançada antes que o governo inicie um processo formal de confisco.
Confrontos jurídicos se aproximam
Abramovich não mostrou sinais de recuo, com seus representantes acusando o governo de fazer “declarações politicamente carregadas e altamente divulgadas” para pressionar o oligarca. Se o governo do Reino Unido tentar apreender os fundos por meio de confisco formal, a equipe jurídica confirmou que a medida será vigorosamente contestada na Justiça, o que poderá atrasar ainda mais a ajuda humanitária.
Em uma carta final desafiadora enviada antes do prazo final, os advogados reiteraram: “O governo do Reino Unido parece estar tratando esta doação proposta como uma forma de medida punitiva contra o Sr. Abramovich. A proposta de doar esses rendimentos foi iniciada pelo Sr. Abramovich antes da imposição das sanções, e ele continua totalmente comprometido em garantir que os fundos sejam usados para fins beneficentes.”
