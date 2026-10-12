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Gasperini Como RomaGetty Images
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Roma x Real Madrid: onde assistir na TV e por streaming, canal, horário e escalações

Roma x Real Madrid
Liga dos Campeões
Roma
Real Madrid

Todas as informações sobre Roma x Real Madrid: as prováveis escalações e a programação na TV e no streaming

A Roma volta a entrar em campo pela Champions League na quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, quando receberá o Real Madrid no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga. Depois do empate por 1 a 1 fora de casa com o Fenerbahçe, a equipe de Gian Piero Gasperini busca sua primeira vitória europeia na temporada.


O adversário, porém, será dos mais difíceis: o Real Madrid vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter e quer repetir o resultado na visita à capital. A Roma tentará aproveitar o apoio da torcida no Olímpico para conquistar três pontos preciosos.


A Roma perdeu a liderança do campeonato após o empate com o Como, mas já tem a chance de se recuperar. Gasperini contará com Malen, que fará de tudo para ser decisivo depois de receber seu primeiro cartão vermelho direto na Série A. Na defesa, o ex-técnico da Atalanta pode escalar Balerdi desde o início, enquanto Soulè ocupará o lugar de Pellegrini na armação. No Real Madrid, Vinicius deve começar no banco após a expulsão no campeonato e o nervosismo demonstrado pelo brasileiro. Diomandè, que desencantou no último fim de semana, deve entrar em campo.



  • Roma x Real Madrid: onde assistir na TV e ao vivo pela internet

    Jogo: Roma x Real Madrid
    Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026
    Horário: 21h
    Canal de TV: Prime Video
    Streaming: Prime Video

  • Prováveis escalações de Roma e Real Madrid

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Técnico: Gasperini.


    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bellingham; Güler, Bernardo Silva, Diomande; Mbappé. Técnico: Mourinho.

  • ONDE ASSISTIR A ROMA X REAL MADRID NA TV

    A partida entre Roma e Real Madrid, válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, será transmitida com exclusividade pelo Prime Video.

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  • Onde assistir a Roma x Real Madrid por streaming

    Roma x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, em smart TVs, smartphones, tablets e computadores.

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