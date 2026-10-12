Roma x Real Madrid: onde assistir na TV e por streaming, canal, horário e escalações

A Roma volta a entrar em campo pela Champions League na quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, quando receberá o Real Madrid no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de liga. Depois do empate por 1 a 1 fora de casa com o Fenerbahçe, a equipe de Gian Piero Gasperini busca sua primeira vitória europeia na temporada.





O adversário, porém, será dos mais difíceis: o Real Madrid vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter e quer repetir o resultado na visita à capital. A Roma tentará aproveitar o apoio da torcida no Olímpico para conquistar três pontos preciosos.





A Roma perdeu a liderança do campeonato após o empate com o Como, mas já tem a chance de se recuperar. Gasperini contará com Malen, que fará de tudo para ser decisivo depois de receber seu primeiro cartão vermelho direto na Série A. Na defesa, o ex-técnico da Atalanta pode escalar Balerdi desde o início, enquanto Soulè ocupará o lugar de Pellegrini na armação. No Real Madrid, Vinicius deve começar no banco após a expulsão no campeonato e o nervosismo demonstrado pelo brasileiro. Diomandè, que desencantou no último fim de semana, deve entrar em campo.







