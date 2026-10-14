Roma x Real Madrid: declarações de Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick e Federico Valverde sobre a vitória por 4 a 3 na Champions League

O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante na Champions League no Stadio Olimpico, marcando três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. Diante de seu ex-clube, Jose Mourinho viu sua equipe ficar em desvantagem de 3 a 1 após dois gols de Donyell Malen e o gol que abriu o placar, marcado por Marten de Roon.

Kylian Mbappe marcou em sua 100ª partida na Champions League antes da reviravolta nos minutos finais.

Arda Guler cobrou três bolas paradas consecutivas, que permitiram a Carlos Espi, Endrick, eleito o melhor em campo, e Antonio Rudiger, ex-defensor da Roma, virar a partida.