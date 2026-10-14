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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Roma x Real Madrid: declarações de Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick e Federico Valverde sobre a vitória por 4 a 3 na Champions League

Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
A. Ruediger
C. Espi
F. Valverde
Roma x Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões

O Real Madrid protagonizou uma virada incrível em uma competição europeia ao marcar três gols nos oito minutos finais e vencer a Roma por 4 a 3 no Estádio Olímpico. O técnico Jose Mourinho e seus jogadores comentaram a noite caótica de Champions League, impulsionada pelo reserva Endrick e por Antonio Rudiger, autor do gol da vitória.

  • Real Madrid protagoniza reação sensacional nos minutos finais em competição europeia

    O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante na Champions League no Stadio Olimpico, marcando três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. Diante de seu ex-clube, Jose Mourinho viu sua equipe ficar em desvantagem de 3 a 1 após dois gols de Donyell Malen e o gol que abriu o placar, marcado por Marten de Roon.

    Kylian Mbappe marcou em sua 100ª partida na Champions League antes da reviravolta nos minutos finais.

    Arda Guler cobrou três bolas paradas consecutivas, que permitiram a Carlos Espi, Endrick, eleito o melhor em campo, e Antonio Rudiger, ex-defensor da Roma, virar a partida.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho explica mudanças táticas e elogia impacto de Endrick

    Após a vitória eletrizante, Mourinho admitiu que sua equipe passou por um período difícil antes de a Roma se cansar. "Foram dois jogos em um: um em que a Roma foi superior em todos os aspectos e os 20 minutos finais, em que o Real Madrid foi imparável", afirmou Mourinho.

    "Com o placar de 3 a 1, todos acharam que estávamos perdidos, mas foram eles que acabaram se cansando."

    Ao elogiar o atacante adolescente Endrick, Mourinho acrescentou: "Conheço o talento que ele tem. Os defensores da Roma estavam cansados e não conseguiram pará-lo."

    O próprio Endrick admitiu: "Ainda estou sentindo as emoções. Não esperava entrar tão cedo, mas quero ajudar minha equipe."

  • Rudiger e Espi reagem a gols heroicos marcados nos minutos finais

    O ex-defensor da Roma Rudiger expressou sentimentos contraditórios após marcar de voleio o gol da vitória aos 89 minutos. “Estou feliz por ter marcado o gol da vitória. É claro que a sensação é agridoce, mas futebol é assim”, disse Rudiger. “A Roma sempre terá um lugar especial no meu coração.”

    “A forma como reagimos no fim é exatamente como devemos jogar: com mais determinação, mais coragem e mais confiança.”

    O jovem atacante Espi acrescentou: “Em pé de guerra! Uma loucura total! Lutamos juntos pela vitória. À medida que os minutos passavam, sentíamos que estávamos cada vez mais perto.”

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  • imago-sport-1084539163.jpgItaly Photo Press

    Valverde destaca a força de caráter do elenco em meio a duras lições

    O meio-campista Federico Valverde elogiou a capacidade de reação do elenco, mas reconheceu que há pontos a melhorar. “Como jogador, tenho orgulho”, afirmou Valverde. “Mas, se tivéssemos feito nosso trabalho direito desde o início, teria sido um jogo muito menos complicado.”

    “Cometemos nossos próprios erros, mas conseguimos virar o jogo. Mérito dos jogadores que entraram e fizeram a diferença.”

    A vitória é a segunda do Real Madrid na fase de liga da Champions League, antes de seu próximo compromisso continental.

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