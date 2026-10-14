O Stadio Olimpico recebeu uma aula de tática que se transformou em uma troca caótica de gols, com o Real Madrid vencendo a Roma por 4 a 3. A equipe de Gian Piero Gasperini parecia ter a partida sob controle no início do segundo tempo, usando seu característico sistema de alta intensidade para explorar as rotações defensivas dos visitantes.

No entanto, o cenário mudou drasticamente na reta final, quando a disciplina tática da primeira hora deu lugar ao talento individual e a uma gestão agressiva do banco de reservas.

O retorno de Jose Mourinho a Roma foi marcado por uma estratégia calculada de risco e recompensa. Enquanto a Roma buscava dominar por meio da posse de bola organizada e da marcação individual agressiva, o Real Madrid apostava na capacidade de resistir à pressão e atacar nos momentos de transição.

A partida foi um confronto entre duas filosofias: os movimentos mecânicos e sincronizados de Gasperini contra a flexibilidade pragmática de Mourinho e sua capacidade de aproveitar o cansaço adversário com precisão.