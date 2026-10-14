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Yosua Arya
Traduzido por

Roma x Real Madrid: análise tática das substituições tardias de Mourinho que impulsionam virada sensacional

The tactics board
Roma x Real Madrid
Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões

O Real Madrid superou uma desvantagem de dois gols e venceu a Roma por 4 a 3 em um duelo tático emocionante no Stadio Olimpico. Gols no fim dos reservas Carlos Espi e Endrick, seguidos por um gol de Antonio Ruediger nos acréscimos, viraram a partida.

O Stadio Olimpico recebeu uma aula de tática que se transformou em uma troca caótica de gols, com o Real Madrid vencendo a Roma por 4 a 3. A equipe de Gian Piero Gasperini parecia ter a partida sob controle no início do segundo tempo, usando seu característico sistema de alta intensidade para explorar as rotações defensivas dos visitantes.

No entanto, o cenário mudou drasticamente na reta final, quando a disciplina tática da primeira hora deu lugar ao talento individual e a uma gestão agressiva do banco de reservas.

O retorno de Jose Mourinho a Roma foi marcado por uma estratégia calculada de risco e recompensa. Enquanto a Roma buscava dominar por meio da posse de bola organizada e da marcação individual agressiva, o Real Madrid apostava na capacidade de resistir à pressão e atacar nos momentos de transição.

A partida foi um confronto entre duas filosofias: os movimentos mecânicos e sincronizados de Gasperini contra a flexibilidade pragmática de Mourinho e sua capacidade de aproveitar o cansaço adversário com precisão.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Esquema tático da Roma

    Gasperini escalou a Roma em um rígido 3-4-3 para sufocar a saída de bola do Real Madrid. O principal objetivo era executar uma pressão alta, com o meio-campo como peça central para atrapalhar Federico Valverde e Aurelien Tchouameni quando tentassem distribuir a bola desde trás.

    Os alas da Roma, Nahuel Molina e Wesley, receberam a instrução de avançar bastante, obrigando os laterais do Real Madrid a recuar para defender e formando uma linha de cinco jogadores no ataque durante as fases de posse de bola prolongada.

    Com a bola, a Roma priorizou o jogo vertical. Marten de Roon, que abriu o placar aos 20 minutos, deu sustentação defensiva, permitindo que Manu Kone e, mais tarde, Niccolo Pisilli avançassem pelos meio-espaços. Os gatilhos da pressão eram claros: sempre que a bola chegava aos zagueiros do Real Madrid, a dupla de ataque da Roma, liderada por Donyell Malen, fazia corridas em curva para fechar as linhas de passe para as pontas.

    Isso obrigou Thibaut Courtois a recorrer a várias bolas longas, disputadas contra o trio de zagueiros da Roma, liderado por Gianluca Mancini, que levava vantagem física. Os dois gols de Malen no segundo tempo, com assistências de Rodrigo Mora e Matias Soule, foram resultado direto das recuperações de bola da Roma no campo de ataque e do aproveitamento de uma defesa desorganizada do Real Madrid, que teve dificuldades para conter as ultrapassagens dos jogadores da Roma.

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    O esquema tático do Real Madrid

    O Real Madrid entrou em campo em um 4-2-3-1 que, na fase defensiva, muitas vezes se transformava em um 4-4-2. O plano de Mourinho priorizava a estabilidade em um bloco médio e buscava atrair os alas da Roma para o ataque, abrindo espaço para Vinicius Junior e Kylian Mbappe nos contra-ataques.

    A dupla de volantes formada por Valverde e Tchouameni tinha a missão de proteger a defesa das jogadas de Dybala, mas frequentemente ficava em desvantagem numérica diante dos meio-campistas da Roma que avançavam ao ataque. O gol de empate de Mbappe, aos 25 minutos, mostrou o potencial do plano: ele aproveitou uma rara falha no sistema de marcação individual da Roma.

    Na defesa, Antonio Rudiger e Ibrahima Konate precisavam cobrir grandes espaços devido à liberdade para atacar concedida a Denzel Dumfries e Marc Cucurella.

    Com o avanço da partida, as linhas do Real Madrid ficaram cada vez mais espaçadas. O time visitante teve dificuldades diante dos 54% de posse de bola da Roma e da superioridade numérica criada pela movimentação de Malen entre as linhas. Ainda assim, o pilar tático do Real Madrid continuou sendo a eficiência no terço final: apesar de ter menos posse de bola, a equipe registrou um índice de gols esperados (xG) superior, de 1,655, o que sugere que, quando conseguia superar a pressão da Roma, criava chances de maior qualidade do que as dos mandantes.

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    O xadrez tático

    O confronto decisivo aconteceu pelos lados do campo. Durante 60 minutos, os alas da Roma dominaram, empurrando o Madrid para trás e permitindo que Malen encontrasse espaços na área.

    Gasperini levou a melhor no duelo tático inicial ao concentrar jogadores pelo centro, obrigando Valverde a recuar e deixando Mbappe isolado. A vantagem de 3 a 1 da Roma refletia bem sua capacidade de executar um plano tático complexo contra uma equipe mais reativa.

    No entanto, o jogo mudou quando a pressão alta da Roma, já desgastada, passou a enfrentar jogadores descansados do Madrid. À medida que o fôlego da Roma diminuía, seu sistema de marcação individual começou a apresentar falhas pelos lados. O espaço às costas de Molina e Wesley, antes protegido pelos três zagueiros, ficou à disposição dos jogadores do Madrid que entraram no fim.

    A batalha tática acabou sendo vencida não pelos titulares, mas pela percepção de Mourinho de que o sistema da Roma é fisicamente insustentável por 90 minutos sob pressão constante.

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    Ajustes durante a partida

    Mourinho fez duas substituições aos 59 minutos que alteraram profundamente a dinâmica da partida. Ao colocar Arda Guler e Endrick nos lugares de Vinicius e Dumfries, mudou o foco do ataque. A entrada de Guler teve impacto especial: ao passar da função de ponta tradicional para a de armador que atua por dentro, ele trouxe a visão criativa que faltava. As duas assistências que deu em lances de escanteio nos minutos finais mostraram sua capacidade de encontrar espaços entre os jogadores da Roma.

    Gasperini tentou reagir com as entradas de Leonardo Balerdi e Lorenzo Pellegrini para recuperar a solidez defensiva, mas o ímpeto da partida já havia mudado. A entrada de Carlos Espi pelo Madrid no fim do jogo deu à equipe uma referência física no ataque que a cansada linha de três defensores da Roma não conseguiu conter. Entre os 82 e os 90 minutos, o Madrid abandonou sua formação pragmática e passou a atacar em um 3-2-5, lançando mais jogadores à frente para aproveitar o desespero defensivo da Roma. O gol da vitória de Rudiger, aos 90 minutos, foi o resultado dessa pressão incessante na reta final.

    No fim, a partida foi decidida pela profundidade e pela versatilidade do banco de reservas do Real Madrid. Embora o 3-4-3 da Roma tenha sido taticamente superior durante a maior parte do confronto, a equipe não teve capacidade de reação para lidar com a aposta de Mourinho no fim do jogo. A passagem de um bloco médio estruturado para uma postura totalmente ofensiva permitiu ao Madrid marcar três gols nos oito minutos finais e nos acréscimos. A aposta da Roma em uma pressão de alta intensidade acabou sendo sua ruína, já que o cansaço resultante abriu espaços táticos que Guler e Endrick estavam perfeitamente preparados para explorar.

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