Roma x Lecce: Angeliño volta a campo após mais de 50 dias; o incentivo de Gasperini e a ovação do Olimpico

Já fazia cerca de 52 dias que Angeliño não entrava em campo; antes do retorno na partida entre Roma e Lecce, hoje, 22 de março, a última vez que ele havia entrado em campo foi no final de janeiro, na Liga Europa contra o Panathinaikos: 2 minutos, nada mais. Numa temporada complicada para o lateral espanhol em termos de continuidade, a esperança do jogador é conseguir mais tempo de jogo nesta reta final da temporada. Contra o Lecce, ele jogou pouco mais de um quarto de hora; a última vez que foi titular foi no final de setembro, contra o Verona: depois daquela partida, muito tempo no banco e alguns meses de bronquite entre outubro e dezembro.