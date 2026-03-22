Já fazia cerca de 52 dias que Angeliño não entrava em campo; antes do retorno na partida entre Roma e Lecce, hoje, 22 de março, a última vez que ele havia entrado em campo foi no final de janeiro, na Liga Europa contra o Panathinaikos: 2 minutos, nada mais. Numa temporada complicada para o lateral espanhol em termos de continuidade, a esperança do jogador é conseguir mais tempo de jogo nesta reta final da temporada. Contra o Lecce, ele jogou pouco mais de um quarto de hora; a última vez que foi titular foi no final de setembro, contra o Verona: depois daquela partida, muito tempo no banco e alguns meses de bronquite entre outubro e dezembro.
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Roma x Lecce: Angeliño volta a campo após mais de 50 dias; o incentivo de Gasperini e a ovação do Olimpico
A REACÇÃO AO REGRESSO DE ANGELINO
O retorno de Angeliño foi recebido com uma ovação estrondosa por todo o Estádio Olímpico; em particular, a torcida mais intensa veio da arquibancada Monte Mario, localizada acima dos bancos de reservas. E não foi só isso: momentos antes de substituir Tsimikas, foram Gasperini e Mancini — que saíram no início do segundo tempo, mas permaneceram no banco com os companheiros — a incentivar o ex-jogador do Leipzig; conforme relatado pela DAZN, ambos o encorajaram no momento em que ele entrou em campo: “Força, vai com tudo!”. O espanhol recebeu um cartão amarelo após poucos minutos por uma falta em um adversário, mas no final da temporada pode se tornar mais uma “aquisição” para a Roma na briga pela classificação para a Liga dos Campeões.
COMO A ROMA MUDARÁ COM O RETORNO DE ANGELINO
Sem Angeliño à disposição por vários meses, Gian Piero Gasperini, obrigado a abrir mão do titular da lateral esquerda, teve que encontrar soluções alternativas para essa posição. Após algumas tentativas, o técnico encontrou o equilíbrio escalando Celik na ponta direita e deslocando Wesley (suspenso contra o Lecce, jogou Tsimikas) para o outro lado do campo, após as primeiras rodadas em que o havia escalado em sua posição natural de ponta direita. Agora, com o retorno de Angeliño, as hierarquias podem mudar novamente: resta saber se o espanhol conseguirá recuperar a vaga de titular na escalação titular e, eventualmente, se quem perderá a vaga será Celik ou Wesley.