Já antes da partida, o estado físico de Koné não era dos melhores; o meio-campista se recuperou no último minuto e conseguiu entrar como titular, alinhado no meio-campo ao lado de Cristante — até então, na linha de ataque com El Shaarawy estava Pisilli, agora provavelmente Pellegrini ocupará essa posição e o jogador nascido em 2004 recuará alguns metros –, mas, após poucos minutos, foi forçado a abandonar o campo. Nas próximas horas, o francês passará por exames detalhados para avaliar a gravidade da lesão e, sobretudo, o tempo de recuperação.



