Más notícias na Roma: os giallorossi correm o risco de perder Manu Koné novamente por lesão. O meio-campista francês foi obrigado a sair de campo ainda no primeiro tempo da partida de volta das oitavas de final da Liga Europa contra o Bologna. Aos 18 minutos, o ex-jogador do Borussia Mönchengladbach sofreu uma lesão no flexor direito, provavelmente um problema muscular que o obrigou a sair de campo dois minutos depois: em seu lugar, Gasperini colocou Lorenzo Pellegrini, que havia marcado na partida de ida, respondendo à vantagem inicial de Bernardeschi (partida que terminou em 1 a 1).
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Roma x Bologna: Koné fica de fora devido a uma lesão muscular; Pellegrini entra em seu lugar; o estado do francês
AS CONDIÇÕES DA KONE
Já antes da partida, o estado físico de Koné não era dos melhores; o meio-campista se recuperou no último minuto e conseguiu entrar como titular, alinhado no meio-campo ao lado de Cristante — até então, na linha de ataque com El Shaarawy estava Pisilli, agora provavelmente Pellegrini ocupará essa posição e o jogador nascido em 2004 recuará alguns metros –, mas, após poucos minutos, foi forçado a abandonar o campo. Nas próximas horas, o francês passará por exames detalhados para avaliar a gravidade da lesão e, sobretudo, o tempo de recuperação.
QUEM PODE JOGAR NO LUGAR DE KONE'
O próximo jogo da Roma está marcado contra o Lecce pelo campeonato no domingo, dia 22, às 18h. Ainda não se sabe se Koné conseguirá estar em campo, mas a esperança de Gasperini é poder contar com ele, sobretudo para o grande clássico marcado para o dia seguinte: no domingo, 5 de abril, os giallorossi irão ao San Siro para enfrentar a Inter do ex-jogador Cristian Chivu. Caso o francês não esteja disponível nos próximos jogos, o técnico poderá escalar Pisilli ou El Aynaoui ao lado de Cristiante em seu esquema 3-4-2-1.