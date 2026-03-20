Foi uma partida interminável a que opôs Roma e Bologna na volta das oitavas de final da Liga Europa. Neste clássico italiano, as duas equipes partiam do empate em 1 a 1 da partida de ida, marcado por Bernardeschi e Pellegrini, e ambos foram protagonistas também no confronto desta noite. No Olimpico, o jogo terminou em 3 a 3 após o tempo regulamentar; na prorrogação, o Bologna venceu com um gol decisivo de Cambiaghi — que entrou no segundo tempo — aos 111 minutos. Os giallorossi são, assim, eliminados da Europa, enquanto a equipe de Italiano avança para as quartas de final, onde enfrentará o Aston Villa de Unai Emery, que nas oitavas eliminou o Lille com um placar agregado de 3 a 0 entre a ida e a volta.
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Roma x Bologna, Gasperini: “Robinio Vaz precisa amadurecer, Malen está em grande forma. Mas o problema no ataque vem nos acompanhando desde o início do ano”
AS PALAVRAS DE GASPERINI
Após a partida, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou assim aos microfones da Sky Sport: “Vimos o nosso melhor durante quase todo o jogo; o pior, porém, aconteceu no final, quando eles conseguiram virar o placar, apesar de termos feito coisas importantes. É uma pena termos cometido alguns erros; saímos desta partida com grande pesar, mas quando se erra dessa forma, é justo ser eliminado. Na defesa, tivemos dificuldades; no segundo tempo, o Bologna colocou três jogadores descansados e não foi fácil lidar com eles”.
"MALEN EXTRAORDINÁRIO"
No final, Gasperini analisou o desempenho de cada jogador: “Robinio Vaz é um rapaz muito jovem. Sobre ele pesa o fato de que foi feito um investimento significativo e se espera muito dele, mas é um jogador que ainda precisa amadurecer; graças à sua vivacidade, ele pode ser útil durante a partida. Jogar neste nível não é fácil. Malen é extraordinário, elevou o nosso nível em relação à primeira volta, porque o problema no ataque vem nos acompanhando desde o início da temporada. As ausências? Quando faltam 4 ou 5 jogadores no mesmo setor, é normal sofrer um pouco, mas, apesar de tudo, a equipe deu o máximo.”