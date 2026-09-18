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cm grafica svilar roma 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Roma, Svilar: "Juventus? Não assino até 2030 e depois volto atrás. De Rossi mudou a minha vida"

Roma
M. Svilar

O goleiro da Roma fala na véspera do jogaço contra a Inter. Também há espaço para o mercado.

Na véspera do grande jogo contra a Inter, o goleiro da Roma, Mile Svilar, fala sobre si em entrevista ao Corriere della Sera: "Meu verdadeiro inimigo é o pensamento. Sabe qual é a parte mais difícil do meu trabalho? É aquela em que não faço nada. Aliás, aquela em que todos acham que eu não faço nada. Penso. O que é mais difícil do que defender. E sim, porque é mais simples estar sempre sob estresse com as intervenções, ali você não tem tempo para raciocinar, se ajuda com o instinto. Mas, em um time dominante como a Roma, que joga a maior parte da partida no outro campo, eu passo muito tempo sozinho comigo mesmo. E preciso pensar. E penso negativo, um goleiro precisa fazer isso, precisa sempre imaginar o pior cenário. O risco é que os pensamentos negativos te engulam. No dia da partida faço uma sessão com o meu mental coach. Sempre, nunca falto".

  • Inter x Roma

    "É um grande jogo, que estamos ansiosos para disputar, para nos medir contra o time mais forte do campeonato, aquele que nos últimos anos esteve no topo. Duelo pelo título? Isso me faz sorrir. Nesta cidade, você faz 2 ou 3 partidas boas e é exaltado, depois perde e vira um drama. Nós temos de ser equilibrados, estáveis. Mas sabemos de onde viemos e sabemos aonde queremos chegar".


    Quem fala em um pódio com Inter, Roma e Como está errado?

    "Pelo tipo de jogo, pelos gols, pela maneira de vencer as partidas, pode estar certo. Mas estamos em setembro, é cedo".


    O que o Gasp pede de diferente dos outros técnicos?

    "Sabe em que o mister é realmente diferente? Que ele me deixa livre nas escolhas, ele sim!".


    O adversário mais difícil?

    "Malen, ele sempre faz gol até no treino".


    Assim não vale.

    "Lautaro, dificílimo de decifrar. E Thuram, nossa, como ele é rápido".


    A Juventus ofereceu 40 milhões por você. Você esteve perto de deixar a Roma?

    "Eu nem tive uma conversa sobre isso. Não sou alguém que assina uma renovação até 2030 e no ano seguinte renega a escolha que fez".


    Se eu disser De Rossi?

    "Ele mudou a minha vida. Talvez hoje eu não estivesse na Roma sem ele".



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