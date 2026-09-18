Roma, Svilar: "Juventus? Não assino até 2030 e depois volto atrás. De Rossi mudou a minha vida"

Inter x Roma

"É um grande jogo, que estamos ansiosos para disputar, para nos medir contra o time mais forte do campeonato, aquele que nos últimos anos esteve no topo. Duelo pelo título? Isso me faz sorrir. Nesta cidade, você faz 2 ou 3 partidas boas e é exaltado, depois perde e vira um drama. Nós temos de ser equilibrados, estáveis. Mas sabemos de onde viemos e sabemos aonde queremos chegar".





Quem fala em um pódio com Inter, Roma e Como está errado?

"Pelo tipo de jogo, pelos gols, pela maneira de vencer as partidas, pode estar certo. Mas estamos em setembro, é cedo".





O que o Gasp pede de diferente dos outros técnicos?

"Sabe em que o mister é realmente diferente? Que ele me deixa livre nas escolhas, ele sim!".





O adversário mais difícil?

"Malen, ele sempre faz gol até no treino".





Assim não vale.

"Lautaro, dificílimo de decifrar. E Thuram, nossa, como ele é rápido".





A Juventus ofereceu 40 milhões por você. Você esteve perto de deixar a Roma?

"Eu nem tive uma conversa sobre isso. Não sou alguém que assina uma renovação até 2030 e no ano seguinte renega a escolha que fez".





Se eu disser De Rossi?

"Ele mudou a minha vida. Talvez hoje eu não estivesse na Roma sem ele".







