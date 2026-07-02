Roma, surge uma nova ameaça para Greenwood: depois do Fenerbahçe, o Atlético de Madrid entra na disputa. Todos os números da negociação

Um novo obstáculo surge no horizonte para a Roma na corrida pelo principal alvo para reforçar o ataque nesta janela de transferências de verão: Mason Greenwood. Como se não bastassem as exigências financeiras elevadas do Olympique de Marselha – que pede mais de 50 milhões de euros pelo jogador inglês – e a corte implacável do Fenerbahçe, disposto a oferecer um salário muito alto, nas últimas horas registrou-se a perigosa entrada do Atlético de Madrid na disputa.
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