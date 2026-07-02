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Roma, surge uma nova ameaça para Greenwood: depois do Fenerbahçe, o Atlético de Madrid entra na disputa. Todos os números da negociação

Roma
M. Greenwood
Atlético de Madrid
Mercado da bola
Olympique de Marseille

Para o atacante inglês, ex-jogador do Manchester United, a lista de interessados cresce

Um novo obstáculo surge no horizonte para a Roma na corrida pelo principal alvo para reforçar o ataque nesta janela de transferências de verão: Mason Greenwood. Como se não bastassem as exigências financeiras elevadas do Olympique de Marselha – que pede mais de 50 milhões de euros pelo jogador inglês – e a corte implacável do Fenerbahçe, disposto a oferecer um salário muito alto, nas últimas horas registrou-se a perigosa entrada do Atlético de Madrid na disputa.


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  • AMEAÇA DO ATLÉTICO

    A notícia vem da Turquia e de um dos colunistas mais conhecidos do portal SportsDigitale, sempre bem informado sobre as negociações que, de alguma forma, envolvem os clubes da Superlig. O técnico dos colchoneros, Diego Simeone, diante da possibilidade de perder o argentino Julián Álvarez – alvo número um do técnico Hansi Flick e do presidente do Barça, Joan Laporta, para substituir Robert Lewandowski –, está começando a pensar em possíveis substitutos e teria manifestado interesse em Greenwood. Apesar das repetidas declarações negando a saída de Alvarez, caso o Barcelona chegue a oferecer 130 milhões de euros, a resistência do clube madrilenho diminuiria e, também para compensar a saída de Griezmann, abrir-se-iam as portas para um investimento muito significativo na contratação de um novo jogador.


    CASO ALVAREZ, O QUE ESTÁ ACONTECENDO

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  • OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO

    O Atlético de Madrid teria em mãos uma quantia significativa para atender tanto às exigências salariais – a Roma chegou a oferecer até 4 milhões de euros – quanto às do Marselha, que continua pedindo 55 milhões de euros para liberar Greenwood e resolver boa parte dos problemas financeiros que levaram a comissão disciplinar da Ligue 1 a tomar medidas contra o clube francês. A entrada do Atlético na disputa pode levar a Roma, sob pressão de Gasperini, a acelerar as negociações para evitar uma reviravolta. Mas provavelmente será necessário aumentar a última proposta de 40 milhões de euros mais bônus e chegar o mais perto possível dos 50.


    ROMA, O PONTO SOBRE AS RENOVAÇÕES DE CONTRATO

  • A CARREIRA DE GREENWOOD

    Em sua passagem pela França, iniciada no verão de 2024, Mason Greenwood disputou um total de 81 partidas, marcando 48 gols e dando 17 assistências. Contratado por 26 milhões de euros, o jogador inglês tem contrato até junho de 2029; em sua carreira, que começou nas categorias de base do Manchester United, ele também vestiu a camisa dos Red Devils 129 vezes, marcando 35 gols e dando 12 assistências, e, na temporada 2023/2024, a do Getafe, pelo qual disputou 36 partidas, marcando 10 gols e dando 10 assistências.