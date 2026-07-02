Roma, surge uma nova ameaça para Greenwood: depois do Fenerbahçe, o Atlético de Madrid entra na disputa. Todos os números da negociação

A notícia vem da Turquia e de um dos colunistas mais conhecidos do portal SportsDigitale, sempre bem informado sobre as negociações que, de alguma forma, envolvem os clubes da Superlig. O técnico dos colchoneros, Diego Simeone, diante da possibilidade de perder o argentino Julián Álvarez – alvo número um do técnico Hansi Flick e do presidente do Barça, Joan Laporta, para substituir Robert Lewandowski –, está começando a pensar em possíveis substitutos e teria manifestado interesse em Greenwood. Apesar das repetidas declarações negando a saída de Alvarez, caso o Barcelona chegue a oferecer 130 milhões de euros, a resistência do clube madrilenho diminuiria e, também para compensar a saída de Griezmann, abrir-se-iam as portas para um investimento muito significativo na contratação de um novo jogador.





CASO ALVAREZ, O QUE ESTÁ ACONTECENDO