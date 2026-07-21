Roma, Summerville está prestes a assinar: quanto o West Ham vai receber, qual será o salário do holandês

Crysencio Summervile está a um passo de assinar com a Roma. Segundo informações de Alfredo Pedullà, os giallorossi chegaram a um acordo com o ponta holandês por um valor um pouco inferior a 50 milhões de euros; a negociação deve ser fechada entre hoje e amanhã. O ex-jogador do Leeds, que queria sair após o rebaixamento do West Ham para a Championship, vinha pressionando há dias por uma transferência para a Itália: ele conversou com seu companheiro de seleção Malen e aceitou imediatamente a chance de jogar na Série A.