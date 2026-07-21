Crysencio Summervile está a um passo de assinar com a Roma. Segundo informações de Alfredo Pedullà, os giallorossi chegaram a um acordo com o ponta holandês por um valor um pouco inferior a 50 milhões de euros; a negociação deve ser fechada entre hoje e amanhã. O ex-jogador do Leeds, que queria sair após o rebaixamento do West Ham para a Championship, vinha pressionando há dias por uma transferência para a Itália: ele conversou com seu companheiro de seleção Malen e aceitou imediatamente a chance de jogar na Série A.
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Roma, Summerville está prestes a assinar: quanto o West Ham vai receber, qual será o salário do holandês
A COMPRA MAIS CARA DE TODOS OS TEMPOS
Os valores da transferência ainda não são oficiais, mas, segundo rumores, os dois clubes teriam chegado a um acordo com base em uma transferência definitiva em troca de 47 milhões de euros mais bônus. Conforme informa o Calcio e Finanza, Summerville, autor de dois gols na Copa do Mundo, se tornaria a contratação mais cara da história da Roma, superando os 42 milhões pagos por Patrik Schick, os 40 milhões mais 2 em bônus por Tammy Abraham e os 41 milhões por Arthem Dovbyk.
CONTRATO DE MAIS DE 4 MILHÕES DE EUROS
Summerville deve assinar um contrato de quatro ou cinco anos, no valor de 4,2 milhões de euros mais bônus por temporada. Assim, ele se tornaria o jogador mais bem pago do elenco, à frente de Malen e Ndicka, ambos com salários de 4, e também à frente de Dybala, que, após a renovação do contrato, receberá cerca de 3 milhões de euros mais bônus.
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