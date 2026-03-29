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Roma sobre Carlos Augusto: impasse nas negociações de renovação com a Inter e envolvimento com Manu Koné, todas as últimas notícias

Roma
C. Augusto
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Inter de Milão

Massara continua em busca de um lateral esquerdo

Carlos Augusto está em negociações com a Inter e a Roma tenta entrar na disputa: é o *Corriere dello Sport* que faz um balanço sobre a possível negociação entre os Giallorossi e os Nerazzurri, que poderia ocorrer no verão e envolver também Manu Koné, meio-campista francês que já é alvo do interesse do clube milanês.

Que a Roma precisa de um lateral-esquerdo já é sabido há meses, visto que Angelino está fora de ação desde o início da temporada e Tsimikas não parece ter se adaptado. Em janeiro, fracassaram as tentativas de contratação de Fortini, da Fiorentina, e Moller-Wolfe, do Wolverhampton, e em junho expira o contrato de Celik, que parece estar prestes a se transferir para a Juventus como jogador de domínio público. É nesse contexto que se insere o interesse por Carlos Augusto, alternativa a Bastoni e Dimarco na lateral esquerda da equipe de Chivu.

  • DEMANDA E OFERTA

    "No momento, há divergências quanto à renovação do contrato de Carlos Augusto, que vence em 2028. Para o Inter, ele não está de saída, mas também não é intransferível. E a Roma deve ter em caixa um orçamento de 15 a 16 milhões para cobrir essa posição, embora os nerazzurri avaliem o jogador em pelo menos 20 milhões", explica o Corriere dello Sport.

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  • O SUCESSO DE KONE

    O confronto do campeonato marcado para a Páscoa pode ser a oportunidade ideal para iniciar algumas negociações: em Milão, buscam insistentemente um meio-campista físico, capaz de desarmar e, por que não, também veloz, e Manu Koné continua no topo da lista de desejos de Chivu após a negociação que não deu certo no verão de 2025, que havia sido acordada por 35 milhões mais bônus. Será que se volta a falar nisso incluindo Carlos Augusto?



  • AS DÚVIDAS DE CARLOS

    O que está atrasando um pouco as negociações entre Carlos Augusto e a Inter não é apenas a questão financeira, embora, para ser sincero, haja uma diferença entre a oferta e a demanda: o jogador ainda pode se beneficiar do decreto de crescimento e, segundo os rumores que chegam da Viale della Liberazione, ele teria dado a entender que deseja receber um salário de cerca de 4 milhões de euros. A Inter fica um pouco aquém, oferecendo-lhe uma renovação de 3,2 milhões de euros por temporada mais bônus, chegando a 3,5 milhões.

    Carlos Augusto tem 27 anos e acredita que chegou a hora de jogar como titular com maior regularidade. Na Inter, ele nunca teve essa chance: como terceiro, sempre foi bloqueado por Bastoni, e como quinto, sempre teve Dimarco à sua frente. Mas e se Bastoni realmente sair? Nesse caso, Carlos ainda assim pode não ter resolvido seus problemas, já que a Inter poderia decidir passar para um esquema de quatro e, de qualquer forma, o titular seria Dimarco.

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