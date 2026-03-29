Roma sobre Carlos Augusto: impasse nas negociações de renovação com a Inter e envolvimento com Manu Koné, todas as últimas notícias

Carlos Augusto está em negociações com a Inter e a Roma tenta entrar na disputa: é o *Corriere dello Sport* que faz um balanço sobre a possível negociação entre os Giallorossi e os Nerazzurri, que poderia ocorrer no verão e envolver também Manu Koné, meio-campista francês que já é alvo do interesse do clube milanês.

Que a Roma precisa de um lateral-esquerdo já é sabido há meses, visto que Angelino está fora de ação desde o início da temporada e Tsimikas não parece ter se adaptado. Em janeiro, fracassaram as tentativas de contratação de Fortini, da Fiorentina, e Moller-Wolfe, do Wolverhampton, e em junho expira o contrato de Celik, que parece estar prestes a se transferir para a Juventus como jogador de domínio público. É nesse contexto que se insere o interesse por Carlos Augusto, alternativa a Bastoni e Dimarco na lateral esquerda da equipe de Chivu.