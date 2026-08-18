A Roma superou com sucesso os últimos obstáculos para garantir a contratação do ponta do Porto Mora. Segundo o Corriere dello Sport, o clube acerta os detalhes finais de um acordo que levará o muito bem avaliado jogador de 19 anos à capital italiana.

O avanço acontece após conversas intensas entre os dois clubes. A pressão decisiva do técnico Gian Piero Gasperini, junto com a intervenção direta da família Friedkin, foi vital para concluir a transferência.