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Roma se aproxima da contratação do ponta do Porto Rodrigo Mora em acordo de € 25 milhões com cláusula de rescisão de € 120 milhões
Avanço nas negociações
A Roma superou com sucesso os últimos obstáculos para garantir a contratação do ponta do Porto Mora. Segundo o Corriere dello Sport, o clube acerta os detalhes finais de um acordo que levará o muito bem avaliado jogador de 19 anos à capital italiana.
O avanço acontece após conversas intensas entre os dois clubes. A pressão decisiva do técnico Gian Piero Gasperini, junto com a intervenção direta da família Friedkin, foi vital para concluir a transferência.
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Estrutura do acordo e cláusula milionária
O acordo foi fechado por uma taxa fixa de € 25 milhões, com o Porto também mantendo uma cláusula de percentual sobre uma futura revenda. Crucialmente, o negócio inclui uma impressionante cláusula de rescisão de € 120 milhões, ressaltando o quanto o clube português e seus novos interessados avaliam seu enorme potencial.
O presidente do Porto, Andre Villas-Boas, e os dirigentes do clube trabalharam de perto com intermediários para acertar os detalhes mais finos da estrutura. Os dois lados conseguiram resolver impasses anteriores em relação aos termos para garantir uma transição tranquila para o jogador.
Reforçando o setor ofensivo
Mora chega como um reforço ofensivo de peso para Gasperini, que estava ansioso para acrescentar criatividade e dinamismo ao terço final de sua equipe. A jovem estrela portuguesa traz qualidades técnicas empolgantes e versatilidade tática que se encaixam perfeitamente no sistema do treinador.
Integrar jovens talentos de elite continua sendo um pilar fundamental da estratégia do clube, enquanto equilibra as ambições domésticas com os compromissos europeus. A chegada do adolescente injeta um novo impulso em um ambicioso elenco da Roma, que busca causar impacto.
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Etapas finais e exames médicos
Com os termos totalmente acertados e os documentos preparados, a atenção agora se volta para a chegada oficial do jogador a Roma. Mora está programado para realizar os exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo.
As próximas horas marcarão a conclusão formal de uma das transferências mais comentadas do verão da Serie A. Os torcedores estão ansiosos para dar as boas-vindas ao promissor jogador no Stadio Olimpico.
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