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Grafica Rodrigo Mora RomaCalciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Roma, Rodrigo Mora: "Eu assistia Dybala quando era criança. Scudetto? O caminho é o certo. Foi difícil dizer adeus ao Porto"

Roma
R. Mora
P. Dybala
Mercado da bola
Inter de Milão

A saída do Porto é complicada e a nova vida em Roma com dois sonhos pela frente: o Scudetto e a seleção portuguesa

Rodrigo Mora foi uma das contratações mais importantes da janela de transferências de verão da Roma. O meia-atacante português é hoje destaque na seleção sub-21 de Portugal e, aos microfones da Canal 11, falou sobre a transferência no verão, vinda do Porto, os sonhos que guarda, a temporada que está vivendo e também uma curiosidade sobre o companheiro de equipe Paulo Dybala.


  • Roma e o Olímpico

    "Vivi 19 anos no Porto, sendo 10 deles jogando no FC Porto. Cheguei a uma cultura diferente, mas estou feliz e acho que será uma mudança positiva para mim. O peso de jogar no Olímpico de Roma? É uma atmosfera especial e faz você ter muita vontade de marcar."

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  • Eu assistia Dybala quando era criança

    "Eu o assistia quando era criança e agora poder treinar e jogar ao lado dele... É maravilhoso vê-lo, ele é uma pessoa muito humilde e me ajudou muito neste primeiro período. Sou grato por poder jogar ao lado dele".

  • A despedida do Porto

    "As despedidas nunca são fáceis. Para mim, foi difícil porque foi um período longo... era a minha casa e acho que sempre será. Foi difícil, mas sei que todos os ciclos se encerram e podem se reabrir depois. O mais importante é que estou saindo de coração cheio, estou saindo como campeão, e acho que é isso que mais importa. Sempre serei um torcedor do Porto, torcendo da Itália; sei que as coisas estão indo bem, que continuem assim e que venha o segundo título consecutivo".

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  • Scudetto

    "Sem dúvida, eu sabia que precisava de um novo desafio na minha vida. No futebol, tudo muda muito rápido e, no momento, só quero fazer uma boa temporada com a Roma. Estreei na Champions, foi um passo importante para mim, eu nunca havia jogado a competição, e espero conquistar títulos com a Roma e jogar o máximo possível.

    Scudetto? Estamos em um bom momento, mas a Serie A é um campeonato muito competitivo. A situação pode mudar muito rapidamente e precisamos permanecer sempre concentrados. Estamos no caminho certo".

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