"Sem dúvida, eu sabia que precisava de um novo desafio na minha vida. No futebol, tudo muda muito rápido e, no momento, só quero fazer uma boa temporada com a Roma. Estreei na Champions, foi um passo importante para mim, eu nunca havia jogado a competição, e espero conquistar títulos com a Roma e jogar o máximo possível.

Scudetto? Estamos em um bom momento, mas a Serie A é um campeonato muito competitivo. A situação pode mudar muito rapidamente e precisamos permanecer sempre concentrados. Estamos no caminho certo".