Rodrigo Mora foi uma das contratações mais importantes da janela de transferências de verão da Roma. O meia-atacante português é hoje destaque na seleção sub-21 de Portugal e, aos microfones da Canal 11, falou sobre a transferência no verão, vinda do Porto, os sonhos que guarda, a temporada que está vivendo e também uma curiosidade sobre o companheiro de equipe Paulo Dybala.
Roma, Rodrigo Mora: "Eu assistia Dybala quando era criança. Scudetto? O caminho é o certo. Foi difícil dizer adeus ao Porto"
Roma e o Olímpico
"Vivi 19 anos no Porto, sendo 10 deles jogando no FC Porto. Cheguei a uma cultura diferente, mas estou feliz e acho que será uma mudança positiva para mim. O peso de jogar no Olímpico de Roma? É uma atmosfera especial e faz você ter muita vontade de marcar."
Eu assistia Dybala quando era criança
"Eu o assistia quando era criança e agora poder treinar e jogar ao lado dele... É maravilhoso vê-lo, ele é uma pessoa muito humilde e me ajudou muito neste primeiro período. Sou grato por poder jogar ao lado dele".
A despedida do Porto
"As despedidas nunca são fáceis. Para mim, foi difícil porque foi um período longo... era a minha casa e acho que sempre será. Foi difícil, mas sei que todos os ciclos se encerram e podem se reabrir depois. O mais importante é que estou saindo de coração cheio, estou saindo como campeão, e acho que é isso que mais importa. Sempre serei um torcedor do Porto, torcendo da Itália; sei que as coisas estão indo bem, que continuem assim e que venha o segundo título consecutivo".
Scudetto
"Sem dúvida, eu sabia que precisava de um novo desafio na minha vida. No futebol, tudo muda muito rápido e, no momento, só quero fazer uma boa temporada com a Roma. Estreei na Champions, foi um passo importante para mim, eu nunca havia jogado a competição, e espero conquistar títulos com a Roma e jogar o máximo possível.
Scudetto? Estamos em um bom momento, mas a Serie A é um campeonato muito competitivo. A situação pode mudar muito rapidamente e precisamos permanecer sempre concentrados. Estamos no caminho certo".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.