Roma: Robinio Vaz fica fora imediatamente; o primeiro diagnóstico e o tempo de recuperação, o que pode mudar nas estratégias de transferências

A lesão sofrida por Robinio Vaz pode levar a Roma e seu técnico a avaliar a possibilidade de acelerar as negociações para as primeiras contratações nesta janela de transferências, com foco especial no setor ofensivo. O ex-técnico da Atalanta vem destacando há algum tempo a necessidade de contratar dois novos alas ofensivos e, depois de ver esvair-se a possibilidade de contratar Mason Greenwood (que preferiu a proposta milionária do Fenerbahçe), voltou sua atenção para Alejandro Garnacho, do Chelsea, Diego Moreira, do Estrasburgo, e Crysencio Summerville, do Leeds. Portanto, é preciso acompanhar os possíveis cenários para o ex-jogador do Marselha, caso as opções se reduzam ainda mais e se Gasperini solicitar um jogador mais pronto para atuar como reserva de Malen. Nesse sentido, a Roma está de olho no ítalo-alemão Nicolò Tresoldi, que joga pelo Bruges.