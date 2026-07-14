Primeiros treinos sob o sol quente de Trigoria e primeiros contratempos para Gian Piero Gasperini e sua Roma, que se reuniu ontem para começar a se preparar para a temporada 2026/2027. Durante uma das primeiras sessões, o atacante Robinio Vaz, que chegou em janeiro passado do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros, teve que interromper o treino devido a um problema no joelho.
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Roma: Robinio Vaz fica fora imediatamente; o primeiro diagnóstico e o tempo de recuperação, o que pode mudar nas estratégias de transferências
O PRIMEIRO DIAGNÓSTICO
De acordo com informações divulgadas pela equipe médica do clube giallorosso, a lesão sofrida pelo jogador nascido em 2007 não seria leve e será reavaliada nas próximas horas. Com base nos exames médicos que serão realizados, será possível estabelecer o tempo exato de recuperação. Robinio Vaz sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Um problema que claramente corre o risco de afetar a preparação do jovem jogador francês e mantê-lo fora dos gramados nas próximas semanas. A Roma realizará sua pré-temporada em Trigoria, onde alternará treinos com alguns amistosos (no dia 26 de julho há o confronto contra o Cannes), até o próximo dia 31 de julho, quando está prevista a partida para o País de Gales.
OS NÚMEROS DE ROBINIO VAZ
Nos primeiros cinco meses na capital, Robinio Vaz não conseguiu conquistar espaço nem consideração especial aos olhos de Gasperini, que, na última janela de transferências de inverno, havia apostado em Donyell Malen, o qual praticamente monopolizou o tempo de jogo como atacante titular. Até o momento, Robinio Vaz soma 14 partidas pelo Giallorosso, sendo 12 no campeonato e 2 na Coppa Italia, com um gol e duas assistências.
O QUE MUDARÁ NO MERCADO
A lesão sofrida por Robinio Vaz pode levar a Roma e seu técnico a avaliar a possibilidade de acelerar as negociações para as primeiras contratações nesta janela de transferências, com foco especial no setor ofensivo. O ex-técnico da Atalanta vem destacando há algum tempo a necessidade de contratar dois novos alas ofensivos e, depois de ver esvair-se a possibilidade de contratar Mason Greenwood (que preferiu a proposta milionária do Fenerbahçe), voltou sua atenção para Alejandro Garnacho, do Chelsea, Diego Moreira, do Estrasburgo, e Crysencio Summerville, do Leeds. Portanto, é preciso acompanhar os possíveis cenários para o ex-jogador do Marselha, caso as opções se reduzam ainda mais e se Gasperini solicitar um jogador mais pronto para atuar como reserva de Malen. Nesse sentido, a Roma está de olho no ítalo-alemão Nicolò Tresoldi, que joga pelo Bruges.
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