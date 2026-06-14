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Roma prepara 40 milhões por Greenwood: os detalhes da oferta ao Marselha. Os giallorossi querem fechar o negócio até 30 de junho

Roma
Mercado da bola
Olympique de Marseille
M. Greenwood

Os Giallorossi estão preparando a proposta para o empréstimo com opção de compra obrigatória.

Mason Greenwood é o principal alvo para o ataque da Roma. Os giallorossi, que oficializaram a chegada de Tony D'Amico como novo diretor esportivo — ele assumirá o cargo a partir de 1º de julho —, estão começando a planejar as contratações para dar a Gasperini um time capaz de competir tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões.

O ponta do Marselha está no topo da lista de desejos dos giallorossi e, conforme noticiado pelo Corriere dello Sport, estaria esperando justamente que o interesse demonstrado pelos Friedkin se transforme em uma ação concreta.

Uma jogada que pode acontecer em breve, com a Roma buscando apresentar a oferta certa para convencer o Marselha a ceder sua joia até a próxima semana.

  • ENCERRAR ATÉ O FINAL DE JUNHO

    Greenwood está esperando o contato da Roma. Os giallorossi já iniciaram há algum tempo as negociações com o pai e agente do jogador, mas também sabem que, quanto mais o tempo passa, maior é o risco de que outros times possam entrar na disputa.

    O jogador se mostrou receptivo e, em Trigoria, querem avançar com determinação nos próximos dias, com o objetivo de tentar fechar a negociação até o final do mês. Isso também para aproveitar as necessidades do Marselha, que precisa concluir várias vendas até 30 de junho, após não ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões.

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  • A OFERTA DA ROMA

    A Roma não vai oferecer os 55 milhões exigidos pelo Marselha, valor considerado excessivo. Os Friedkin estão elaborando a proposta a ser apresentada aos franceses: os giallorossi pretendem oferecer 40 milhões mais bônus, além de uma porcentagem sobre a futura revenda do jogador.

    Não se trataria de uma transferência definitiva, mas de uma proposta de empréstimo oneroso de 5 milhões, com a obrigação de compra fixada em 25 e um bônus de 10 milhões na primeira partida disputada.

  • A PERCENTAGEM NO MANCHESTER UNITED

    Um aspecto importante nas negociações envolvendo Greenwood é a porcentagem sobre a revenda que o Marselha deverá repassar ao Manchester United. Os franceses, de fato, deverão repassar 40% do valor arrecadado aos Red Devils, conforme o acordado em 2024 no momento da transferência.