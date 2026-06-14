Roma prepara 40 milhões por Greenwood: os detalhes da oferta ao Marselha. Os giallorossi querem fechar o negócio até 30 de junho

Mason Greenwood é o principal alvo para o ataque da Roma. Os giallorossi, que oficializaram a chegada de Tony D'Amico como novo diretor esportivo — ele assumirá o cargo a partir de 1º de julho —, estão começando a planejar as contratações para dar a Gasperini um time capaz de competir tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões.

O ponta do Marselha está no topo da lista de desejos dos giallorossi e, conforme noticiado pelo Corriere dello Sport, estaria esperando justamente que o interesse demonstrado pelos Friedkin se transforme em uma ação concreta.

Uma jogada que pode acontecer em breve, com a Roma buscando apresentar a oferta certa para convencer o Marselha a ceder sua joia até a próxima semana.