Roma, ouça o pai de El Aynaoui: “Ele seria o homem mais feliz do mundo se jogasse no Barcelona”

Nascido em Nancy, na França, em 2001, Neil El Aynaoui mudou-se muito cedo com a família para Barcelona, crescendo imerso na cultura blaugrana. Desde pequeno, demonstrou uma grande paixão pelo futebol e deu seus primeiros passos nas categorias de base do Gavà entre 2008 e 2009. “Sou um meio-campista moderno, com grande resistência e capacidade de atuar em qualquer posição no meio-campo. Quando criança, morava em Barcelona e era torcedor do Barça; sempre admirei Iniesta”, contou El Aynaoui há algum tempo.





Sob contrato com a Roma até 2030, El Aynaoui chegou à capital no verão passado, vindo do Lens, após ter estreado na Ligue 1 pelo Nancy. Uma eventual transferência para o Barcelona, no entanto, parece tudo menos simples: o meio-campo dos catalães já conta com muitas opções, tendo Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Marc Bernal considerados pilares do projeto técnico.







