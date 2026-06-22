Neil El Aynaoui, uma das grandes surpresas do Marrocos nesta Copa do Mundo, nutre um sonho bem definido: vestir um dia a camisa do Barcelona. Quem revelou isso não foi qualquer pessoa, mas seu pai, Younes El Aynaoui, ex-tenista profissional que chegou à 13ª posição no ranking da ATP em 2003. “Para meu filho, só existe o Barça. Ele morou lá dos 0 aos 11 anos. Ele seria o homem mais feliz do mundo se um dia conseguisse jogar nesse clube”, declarou o pai do meio-campista da Roma, hoje com 24 anos. A notícia foi divulgada pelo El Mundo Deportivo.
Traduzido por
Roma, ouça o pai de El Aynaoui: “Ele seria o homem mais feliz do mundo se jogasse no Barcelona”
Nascido em Nancy, na França, em 2001, Neil El Aynaoui mudou-se muito cedo com a família para Barcelona, crescendo imerso na cultura blaugrana. Desde pequeno, demonstrou uma grande paixão pelo futebol e deu seus primeiros passos nas categorias de base do Gavà entre 2008 e 2009. “Sou um meio-campista moderno, com grande resistência e capacidade de atuar em qualquer posição no meio-campo. Quando criança, morava em Barcelona e era torcedor do Barça; sempre admirei Iniesta”, contou El Aynaoui há algum tempo.
Sob contrato com a Roma até 2030, El Aynaoui chegou à capital no verão passado, vindo do Lens, após ter estreado na Ligue 1 pelo Nancy. Uma eventual transferência para o Barcelona, no entanto, parece tudo menos simples: o meio-campo dos catalães já conta com muitas opções, tendo Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Marc Bernal considerados pilares do projeto técnico.