Nenhuma grande surpresa no horizonte: Donyell Malen estará normalmente em campo na retomada do campeonato, quando a Roma enfrentará o Como (partida marcada para domingo, 11 de outubro, às 12h30). O problema físico parece já estar superado e, salvo imprevistos, o holandês poderá retomar seu lugar no centro do ataque da Roma. Como informa o Il Tempo, o incômodo no joelho, que o fez perder os compromissos da Holanda na Nations League, foi superado, e Malen estará em campo contra o time de Fàbregas. Uma decisão, a de não responder à convocação do novo treinador da Holanda, Xavi, por precaução, que lhe permitiu se concentrar na recuperação sem acelerar os prazos.
Roma, otimismo pela recuperação de Malen: suas condições e o que vaza de olho no Como
O que Xavi tinha dito
A recusa de Malen ao chamado de sua seleção fez Xavi torcer o nariz, depois da Copa do Mundo ele se tornou técnico da Holanda no lugar de Koeman: "É uma pena porque Donyell está em ótima forma - havia dito - Ele teve de dizer não na última hora, mas o futebol é assim. Segundo mim, Donyell está bem, não sei quanto tempo vai levar para se recuperar, mas a lesão não é grave".
Também Dybala e Molina em Trigoria
Além de Malen, Dybala e Molina também permanecerão trabalhando em Trigoria, e a Roma não deu permissão aos dois para participar do jogo de despedida de Lionel Messi com a camisa da Argentina. A Roma, porém, preferiu evitar aos dois jogadores uma longa viagem intercontinental a poucos dias da retomada dos compromissos oficiais. Uma escolha motivada sobretudo pela vontade de tê-los à disposição nas melhores condições possíveis: "A AS Roma comunica que Paulo Dybala e Nahuel Molina não participarão do evento organizado na Argentina para a partida entre Argentina e Benin, em 6 de outubro. O clube reconhece a importância do compromisso para os dois jogadores, ligados a Lionel Messi e protagonistas com ele da conquista da Copa do Mundo de 2022. A escolha do clube responde a motivos esportivos e logísticos, ligados à duração da viagem intercontinental e à proximidade dos compromissos oficiais. A AS Roma expressa o máximo respeito por Lionel Messi e por sua extraordinária carreira, desejando a ele e à Federação Argentina uma noite especial".
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