Roma, otimismo pela recuperação de Malen: suas condições e o que vaza de olho no Como

Além de Malen, Dybala e Molina também permanecerão trabalhando em Trigoria, e a Roma não deu permissão aos dois para participar do jogo de despedida de Lionel Messi com a camisa da Argentina. A Roma, porém, preferiu evitar aos dois jogadores uma longa viagem intercontinental a poucos dias da retomada dos compromissos oficiais. Uma escolha motivada sobretudo pela vontade de tê-los à disposição nas melhores condições possíveis: "A AS Roma comunica que Paulo Dybala e Nahuel Molina não participarão do evento organizado na Argentina para a partida entre Argentina e Benin, em 6 de outubro. O clube reconhece a importância do compromisso para os dois jogadores, ligados a Lionel Messi e protagonistas com ele da conquista da Copa do Mundo de 2022. A escolha do clube responde a motivos esportivos e logísticos, ligados à duração da viagem intercontinental e à proximidade dos compromissos oficiais. A AS Roma expressa o máximo respeito por Lionel Messi e por sua extraordinária carreira, desejando a ele e à Federação Argentina uma noite especial".