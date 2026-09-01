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LewelingGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Roma, nova investida por Leweling: os valores da oferta do clube italiano ao Stuttgart

Roma
Mercado da bola
J. Leweling
Stuttgart

Nova oferta da Roma aos alemães

A Roma tenta dar um último presente de mercado a Gian Piero Gasperini, contratando um jogador de lado para completar sua janela de transferências. Segundo Gianluca Di Marzio, nestas horas o clube voltou a investir em Jamie Leweling, aumentando a oferta ao jogador. O jogador alemão agora está aberto à transferência.


  • Roma e Stuttgart estão buscando um acordo, com o clube italiano pronto para comprar o jogador nascido em 2001 em definitivo por 30 milhões de parte fixa mais 5 de bônus. Nesta manhã, o jogador treinou e depois foi chamado à sede. A diretoria da Roma entrou em campo para essa investida final. Será uma corrida contra o tempo para encontrar o acordo definitivo, explica a Sky, e a Roma também tenta organizar um blitz para exames e assinaturas.

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