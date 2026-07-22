Roma, não deu certo: a possibilidade de contratar Crysencio Summerville se esvai definitivamente; há um acordo entre o West Ham e o Al-Hilal. Todos os detalhes financeiros da negociação

A Roma, que chegou a oferecer até 50 milhões de euros, incluindo bônus, e acreditava ter chegado a um acordo total também sobre o salário, é obrigada, portanto, a desistir também de Summerville depois que, ainda nestas últimas horas, outro alvo do mercado, o argentino Alejandro Garnacho, fechou a transferência do Chelsea para o Aston Villa. O clube giallorosso se vê, portanto, obrigado a reiniciar completamente a busca pelos dois alas ofensivos que Gasperini solicitou à diretoria para completar seu elenco. As alternativas que surgiram nas últimas horas apontam para Andreas Schjelderup, do Benfica, Antonio Nusa, do Leipzig, e Diego Moreira, do Estrasburgo.