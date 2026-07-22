Não deu certo para a Roma, que se agarrou até mesmo nestas últimas horas à esperança de que a vontade do jogador de se testar em um campeonato mais competitivo pudesse fazer a diferença. A ligação com o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, não foi suficiente para fazer Crysencio Summerville mudar de ideia; após um dia de reflexão, ele decidiu aceitar a oferta milionária do Al-Hilal e, assim, se transferir para a Arábia Saudita.
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Roma, não deu certo: a possibilidade de contratar Crysencio Summerville se esvai definitivamente; há um acordo entre o West Ham e o Al-Hilal. Todos os detalhes financeiros da negociação
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Segundo informações de Fabrizio Romano, o atacante holandês deixa o West Ham e se transfere para o time comandado pelo ex-jogador da Inter, Simone Inzaghi, por um valor total de 75 milhões de euros, incluindo bônus. O clube londrino autorizou o jogador, nascido em 2001, a realizar os exames médicos antes de finalizar sua transferência para o Al-Hilal. Já para Summerville, está previsto um salário de 16 milhões de euros líquidos por temporada.
O QUE A ROMA ESTÁ FAZENDO?
A Roma, que chegou a oferecer até 50 milhões de euros, incluindo bônus, e acreditava ter chegado a um acordo total também sobre o salário, é obrigada, portanto, a desistir também de Summerville depois que, ainda nestas últimas horas, outro alvo do mercado, o argentino Alejandro Garnacho, fechou a transferência do Chelsea para o Aston Villa. O clube giallorosso se vê, portanto, obrigado a reiniciar completamente a busca pelos dois alas ofensivos que Gasperini solicitou à diretoria para completar seu elenco. As alternativas que surgiram nas últimas horas apontam para Andreas Schjelderup, do Benfica, Antonio Nusa, do Leipzig, e Diego Moreira, do Estrasburgo.
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