A Roma tem ficado frustrada em sua busca por talento ofensivo neste verão, principalmente depois de ver o principal alvo, Garnacho, escapar de suas mãos. O clube era considerado o favorito para contratar o internacional argentino assim que o Chelsea o colocou à disposição para transferência, mas o ponta acabou escolhendo se juntar ao Aston Villa em um acordo inicial de empréstimo por uma temporada.

Com a porta para Garnacho definitivamente fechada, o diretor esportivo da Roma, Tony D’Amico, identificou Gittens como uma alternativa viável para reforçar o setor criativo do clube, segundo a La Gazzetta dello Sport, via Tuttomercato. O internacional das categorias de base da Inglaterra se encontra em situação semelhante à de Garnacho em Stamford Bridge, após ter dificuldades para se firmar como titular durante sua temporada de estreia. A reportagem sugere que a Roma pode explorar um empréstimo pelo ex-jovem promessa do Borussia Dortmund.



