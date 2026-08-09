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Roma mira atacante do Chelsea para surpresa como plano B após fracasso na tentativa por Alejandro Garnacho
Roma volta suas atenções para Gittens após recusa por Garnacho
A Roma tem ficado frustrada em sua busca por talento ofensivo neste verão, principalmente depois de ver o principal alvo, Garnacho, escapar de suas mãos. O clube era considerado o favorito para contratar o internacional argentino assim que o Chelsea o colocou à disposição para transferência, mas o ponta acabou escolhendo se juntar ao Aston Villa em um acordo inicial de empréstimo por uma temporada.
Com a porta para Garnacho definitivamente fechada, o diretor esportivo da Roma, Tony D’Amico, identificou Gittens como uma alternativa viável para reforçar o setor criativo do clube, segundo a La Gazzetta dello Sport, via Tuttomercato. O internacional das categorias de base da Inglaterra se encontra em situação semelhante à de Garnacho em Stamford Bridge, após ter dificuldades para se firmar como titular durante sua temporada de estreia. A reportagem sugere que a Roma pode explorar um empréstimo pelo ex-jovem promessa do Borussia Dortmund.
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A busca desesperada de Gasperini por criatividade
Diz-se que Gasperini está pressionando a cúpula da Roma para fechar a contratação de um atacante pelo lado esquerdo antes de a temporada começar contra a Fiorentina, em 24 de agosto. O treinador procura um jogador criativo que consiga cortar para dentro a partir da ponta, criar superioridade numérica e manter uma alta intensidade de pressão. A busca por um ponta de elite faz parte de uma reformulação ofensiva mais ampla no Stadio Olimpico, onde o clube busca dar sequência ao impressionante top 4 da temporada passada.
Chelsea vai mudar de posição sobre Gittens?
Depois de chegar ao Chelsea no verão passado em uma transferência de £ 52 milhões, Gittens enfrentou uma temporada de estreia desafiadora, marcada por desempenho irregular e uma grave lesão no tendão da coxa. O jogador de 22 anos somou apenas um gol e cinco assistências em 27 partidas antes de ser afastado. Embora o Daily Mail tenha informado em junho que o clube pretendia seguir paciente com seu desenvolvimento, essa postura pode mudar depois que Xabi Alonso gastou um valor recorde de £ 117 milhões para contratar o atacante pelo lado esquerdo Morgan Rogers, do Aston Villa.
Gittens ficou no banco sem ser utilizado na recente vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Milan na pré-temporada, o que destacou sua posição delicada no elenco. Sem futebol europeu para oferecer oportunidades de rodagem nesta temporada, o clube londrino pode estar mais inclinado a autorizar uma saída para facilitar seu desenvolvimento.
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Obstáculos financeiros e alvos alternativos
Apesar de seus planos ambiciosos, a Roma precisa superar obstáculos financeiros significativos para concluir sua investida no mercado. O clube esfriou o interesse em Antonio Nusa, do RB Leipzig, já que a avaliação de € 60 milhões da equipe alemã foi considerada cara demais. Com esse valor se mostrando proibitivo, a Roma voltou sua atenção para uma opção mais acessível em Malick Fofana, do Lyon. O belga é muito bem avaliado apesar de uma temporada marcada por lesões, e, embora o Lyon esteja pedindo cerca de € 45 milhões, a Roma espera negociar uma quantia menor. À medida que o prazo da janela de transferências se aproxima, a pressão aumenta sobre D’Amico para entregar os reforços que Gasperini pediu.
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