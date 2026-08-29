Getty Images Sport
Traduzido por
Roma mira a estrela do Cruzeiro Keny Arroyo enquanto o clube busca reforçar as opções de ataque sob o comando de Gian Piero Gasperini
Roma de olho em joia equatoriana
Os gigantes italianos teriam feito consultas preliminares para estabelecer as condições de um possível acordo pelo versátil ponta de 20 anos. Segundo a ESPN Brazil, a Roma ainda não apresentou uma proposta formal, apesar de ter intensificado seu interesse antes do prazo final da janela de transferências. O internacional equatoriano, que chegou do Besiktas por € 8,5 milhões em setembro de 2025, segue vinculado a um contrato de longo prazo até dezembro de 2029.
- Getty Images Sport
Cruzeiro resiste ao interesse crescente
Outras informações indicam que a diretoria da Raposa está determinada a manter seu ativo mais valioso, apesar do amplo interesse de vários pretendentes do exterior nesta janela.
Arroyo se firmou como uma peça indispensável sob o comando de Artur Jorge, com sete gols e três assistências em 40 partidas por todas as competições nesta temporada. Sua flexibilidade tática pelos dois lados do campo e também como meia-atacante faz dele um encaixe ideal para o sistema de alta intensidade de Gasperini na capital italiana.
Ponta desfruta de ascensão rápida
O prestígio de Arroyo cresceu acentuadamente desde que fez sua estreia pela seleção principal do Equador em um empate sem gols com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2024. Seu desempenho dinâmico impulsionou o Cruzeiro ao quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Série A, com 39 pontos em 24 partidas. A Roma vê o jovem promissor como a opção perfeita para reforçar a profundidade do elenco antes de uma exigente campanha nacional e da Liga dos Campeões.
- Getty Images Sport
Cruzeiro encara teste contra o Vasco
O Cruzeiro viaja para enfrentar o Vasco na 25ª rodada da Série A neste fim de semana, buscando consolidar sua posição entre os líderes da liga. A Roma, por sua vez, se prepara para visitar o Lecce na segunda-feira, após uma enfática vitória por 4 a 0 sobre a Fiorentina na rodada de abertura para iniciar sua campanha na Série A de 2026-27. Gasperini estará determinado a manter esse embalo de vitórias antes que a atenção se volte para o último dia da janela de transferências e a pausa internacional de outono.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.