Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Roma mira a estrela do Cruzeiro Keny Arroyo enquanto o clube busca reforçar as opções de ataque sob o comando de Gian Piero Gasperini

Mercado da bola
K. Arroyo
Roma
Campeonato Italiano
Brasileirão
Cruzeiro
G. Gasperini

A Roma identificou o ponta do Cruzeiro Keny Arroyo como um alvo prioritário no mercado, enquanto Gian Piero Gasperini busca reforçar sua linha de ataque antes do prazo final. O talento equatoriano atraiu grande interesse europeu após uma campanha de destaque no Brasil, o que levou o gigante da Serie A a fazer consultas preliminares sobre uma transferência nesta janela de verão.

  • Roma de olho em joia equatoriana

    Os gigantes italianos teriam feito consultas preliminares para estabelecer as condições de um possível acordo pelo versátil ponta de 20 anos. Segundo a ESPN Brazil, a Roma ainda não apresentou uma proposta formal, apesar de ter intensificado seu interesse antes do prazo final da janela de transferências. O internacional equatoriano, que chegou do Besiktas por € 8,5 milhões em setembro de 2025, segue vinculado a um contrato de longo prazo até dezembro de 2029.

    • Publicidade
  • Cruzeiro v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Cruzeiro resiste ao interesse crescente

    Outras informações indicam que a diretoria da Raposa está determinada a manter seu ativo mais valioso, apesar do amplo interesse de vários pretendentes do exterior nesta janela.

    Arroyo se firmou como uma peça indispensável sob o comando de Artur Jorge, com sete gols e três assistências em 40 partidas por todas as competições nesta temporada. Sua flexibilidade tática pelos dois lados do campo e também como meia-atacante faz dele um encaixe ideal para o sistema de alta intensidade de Gasperini na capital italiana.

  • Ponta desfruta de ascensão rápida

    O prestígio de Arroyo cresceu acentuadamente desde que fez sua estreia pela seleção principal do Equador em um empate sem gols com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2024. Seu desempenho dinâmico impulsionou o Cruzeiro ao quinto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Série A, com 39 pontos em 24 partidas. A Roma vê o jovem promissor como a opção perfeita para reforçar a profundidade do elenco antes de uma exigente campanha nacional e da Liga dos Campeões.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cruzeiro encara teste contra o Vasco

    O Cruzeiro viaja para enfrentar o Vasco na 25ª rodada da Série A neste fim de semana, buscando consolidar sua posição entre os líderes da liga. A Roma, por sua vez, se prepara para visitar o Lecce na segunda-feira, após uma enfática vitória por 4 a 0 sobre a Fiorentina na rodada de abertura para iniciar sua campanha na Série A de 2026-27. Gasperini estará determinado a manter esse embalo de vitórias antes que a atenção se volte para o último dia da janela de transferências e a pausa internacional de outono.

Brasileirão
Vasco crest
Vasco
VAS
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Campeonato Italiano
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM