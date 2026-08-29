Outras informações indicam que a diretoria da Raposa está determinada a manter seu ativo mais valioso, apesar do amplo interesse de vários pretendentes do exterior nesta janela.

Arroyo se firmou como uma peça indispensável sob o comando de Artur Jorge, com sete gols e três assistências em 40 partidas por todas as competições nesta temporada. Sua flexibilidade tática pelos dois lados do campo e também como meia-atacante faz dele um encaixe ideal para o sistema de alta intensidade de Gasperini na capital italiana.