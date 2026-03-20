Roma, há um detalhe na negociação com o Zaragoza: se não exercer a opção de compra, terá de pagar uma multa ao Bayern de Munique

Desde que chegou à Itália, Zaragoza disputou com a Roma 4 das 7 partidas do campeonato, sendo duas como titular, num total de 135 minutos, durante os quais deu uma assistência, servindo a Malen a bola decisiva para o gol que abriu o placar contra o Napoli (resultado final 2 a 2). Com a camisa da Roma, ele também disputou as duas partidas de ida e volta das oitavas de final da Liga Europa contra o Bologna: no empate no Dall'Ara, ele começou como titular; na partida de volta, entrou nos últimos dez minutos da prorrogação no lugar de Celik. Seu futuro, até omomento, permanece incerto; a Roma está convencida das qualidades do jogador, que, no entanto, não consegue encontrar continuidade: nos próximos meses, seu desempenho será avaliado para que uma decisão final seja tomada ao final da temporada.