Bryan Zaragoza era o reforço que Gasperini queria. Um ponta-esquerda que joga na esquerda com o pé contrário e, quando necessário, pode atuar como meia-atacante ou ser escalado ao lado de um centroavante. Baixinho, veloz, com um bom chute e sempre pronto para dar uma assistência. Um jogador com essas características que o técnico da Roma já havia solicitado no verão, adaptando Pellegrini para essa função na primeira parte da temporada. A poucas horas do fim da janela de transferências de inverno, a Roma fechou a contratação de Zaragoza, vindo do Bayern de Munique (que jogou a primeira parte da temporada no Celta de Vigo), por empréstimo com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso a equipe se classifique para a Liga dos Campeões.
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Roma, há um detalhe na negociação com o Zaragoza: se não exercer a opção de compra, terá de pagar uma multa ao Bayern de Munique
OS NÚMEROS DO NEGÓCIO DE ZARAGOZA
Nos acordos entre os dois clubes, é preciso destacar também outro detalhe: a Roma terá de pagar uma multa ao Bayern caso não compre o Zaragoza. Já foram depositados 2 milhões nas contas do clube alemão pelo empréstimo; o valor da opção de compra está fixado em 13 milhões, e a quantia que os giallorossi terão de pagar caso não adquiram o jogador em definitivo é de 500 mil euros. Um negócio total de cerca de 15 milhões, com aquela ressalva relacionada à multa de meio milhão de euros caso o espanhol nascido em 2001 retorne ao Bayern.
OS NÚMEROS DE ZARAGOZA CONTRA A ROMA
Desde que chegou à Itália, Zaragoza disputou com a Roma 4 das 7 partidas do campeonato, sendo duas como titular, num total de 135 minutos, durante os quais deu uma assistência, servindo a Malen a bola decisiva para o gol que abriu o placar contra o Napoli (resultado final 2 a 2). Com a camisa da Roma, ele também disputou as duas partidas de ida e volta das oitavas de final da Liga Europa contra o Bologna: no empate no Dall'Ara, ele começou como titular; na partida de volta, entrou nos últimos dez minutos da prorrogação no lugar de Celik. Seu futuro, até omomento, permanece incerto; a Roma está convencida das qualidades do jogador, que, no entanto, não consegue encontrar continuidade: nos próximos meses, seu desempenho será avaliado para que uma decisão final seja tomada ao final da temporada.