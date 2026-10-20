87' - Gol da Roma anulado: Ghilardi pega a sobra após o afastamento de um escanteio e acerta um chute forte de direita que vence Takac, mas dois companheiros estão impedidos e atrapalham a visão do goleiro eslovaco.





58' - QUARTO GOL DA ROMA, MALEN! O holandês cobra o pênalti com frieza, bate Takac e coloca a Roma em vantagem de 4 a 0: é seu terceiro gol na Champions League e o nono na temporada.





56' - PÊNALTI PARA A ROMA! Wesley supera Blackman com facilidade, e o adversário o derruba dentro da área.





55' - Outra possível chance para a Roma. Soulé lança Malen em profundidade, mas o defensor faz uma intervenção providencial.





52' - TERCEIRO GOL DA ROMA, PISILLI! Wesley enfia a bola para Soulé, que consegue recuperá-la apesar da tentativa de Barseghyan de protegê-la. O argentino toca para Malen, que ajeita para Pisilli: o meio-campista bate forte e manda a bola para o fundo da rede, abaixo do travessão.





47' - Malen está imparável: faz uma tabela, entra na área e tenta surpreender Takac na saída, mas o goleiro eslovaco defende.





39' - ROMA AMPLIA, MOLINA! Malen arranca novamente pela esquerda, entra na área e bate colocado. Takac rebate nos pés do argentino, que só precisa empurrar para fazer 2 a 0. É o primeiro gol do ex-Atlético de Madrid pela Roma.





35' - A Roma chega perto do segundo: Malen dispara em profundidade e toca para Mora, que erra de forma inacreditável cara a cara com Takac e manda para fora. Mas havia impedimento.





20' - ROMA ABRE O PLACAR, HERMOSO! Pellegrini cobra uma falta com perfeição, da direita para a cabeça de Ghilardi, que escora para o espanhol. De perto, ele não desperdiça e marca o 1 a 0.





11' - Pisilli tenta de fora da área, mas pega mal na bola com a esquerda e manda para fora.





5' - Possível chance para a Roma: Molina toca para Mora. O português não consegue dominar a bola a um passo de Takac, quando estaria pronto para finalizar.