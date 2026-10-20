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AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Roma goleia o Slovan Bratislava por 4 a 0 sem dificuldades: primeira vitória de Gasperini na Champions League

SSC Napoli U19
UEFA Youth League
Napoli x Bodo/Glimt
Napoli
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões

Reviva com a gente, AO VIVO, a terceira rodada da Champions League.

Champions League, 3ª rodada

Roma-Slovan Bratislava 4-0

Gols: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 57' Malen (R), de pênalti.


Superar a frustração de seis dias atrás contra o Real Madrid de Mourinho, ex-técnico da Roma, e conquistar a primeira vitória na Champions League. A Roma de Gian Piero Gasperini alcança esses objetivos, que tinha bem definidos, na terceira rodada da competição, em partida disputada nesta noite, às 21h, no Estádio Olímpico, vencendo por 4-0 sem dar chances ao adversário, o Slovan Bratislava de Yaya Touré, lanterna com zero pontos e apenas um gol marcado até agora. A Roma, terceira colocada no campeonato, conquista os três pontos diante de um adversário mais do que acessível, antes das difíceis viagens a Manchester, para enfrentar o United, e a Paris, para enfrentar o PSG, campeão europeu, nas próximas duas rodadas: os gols de Hermoso, Molina (seu primeiro pela Roma), Pisilli e Malen (o terceiro na Champions e o nono na temporada) decidem a partida.



  • OS GOLS E OS MELHORES MOMENTOS

    87' - Gol da Roma anulado: Ghilardi pega a sobra após o afastamento de um escanteio e acerta um chute forte de direita que vence Takac, mas dois companheiros estão impedidos e atrapalham a visão do goleiro eslovaco.


    58' - QUARTO GOL DA ROMA, MALEN! O holandês cobra o pênalti com frieza, bate Takac e coloca a Roma em vantagem de 4 a 0: é seu terceiro gol na Champions League e o nono na temporada.


    56' - PÊNALTI PARA A ROMA! Wesley supera Blackman com facilidade, e o adversário o derruba dentro da área.


    55' - Outra possível chance para a Roma. Soulé lança Malen em profundidade, mas o defensor faz uma intervenção providencial.


    52' - TERCEIRO GOL DA ROMA, PISILLI! Wesley enfia a bola para Soulé, que consegue recuperá-la apesar da tentativa de Barseghyan de protegê-la. O argentino toca para Malen, que ajeita para Pisilli: o meio-campista bate forte e manda a bola para o fundo da rede, abaixo do travessão.


    47' - Malen está imparável: faz uma tabela, entra na área e tenta surpreender Takac na saída, mas o goleiro eslovaco defende.


    39' - ROMA AMPLIA, MOLINA! Malen arranca novamente pela esquerda, entra na área e bate colocado. Takac rebate nos pés do argentino, que só precisa empurrar para fazer 2 a 0. É o primeiro gol do ex-Atlético de Madrid pela Roma.


    35' - A Roma chega perto do segundo: Malen dispara em profundidade e toca para Mora, que erra de forma inacreditável cara a cara com Takac e manda para fora. Mas havia impedimento.


    20' - ROMA ABRE O PLACAR, HERMOSO! Pellegrini cobra uma falta com perfeição, da direita para a cabeça de Ghilardi, que escora para o espanhol. De perto, ele não desperdiça e marca o 1 a 0.


    11' - Pisilli tenta de fora da área, mas pega mal na bola com a esquerda e manda para fora.


    5' - Possível chance para a Roma: Molina toca para Mora. O português não consegue dominar a bola a um passo de Takac, quando estaria pronto para finalizar.

  • A SÚMULA

    Roma-Slovan Bratislava 4-0


    Gols: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 58' Malen (R), de pênalti


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso (Koulierakis aos 77'); Molina, Pisilli, de Roon (Mancini aos 77'), Wesley (Rensch aos 59'); Mora, Pellegrini (Soulè aos 52'); Malen (Castro aos 59'). Téc. Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz (Wimmer aos 82'); Gajdos (Martinez aos 69'), Pokorny, Ibrahim (Mustafic aos 69'); Barseghyan (Yirajang aos 55'); Marcelli, Suleiman Camara (Maros aos 69'). Téc. Yaya Touré

    Advertidos: 20' Barseghyan (S), Suleiman Camara (S), Martinez (S)

    Expulsos: -

    Assistências: Ghilardi (R), Malen (R)

    Árbitro: Scharer (SVI)

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