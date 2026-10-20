Champions League, 3ª rodada
Roma-Slovan Bratislava 4-0
Gols: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R), 52' Pisilli (R), 57' Malen (R), de pênalti.
Superar a frustração de seis dias atrás contra o Real Madrid de Mourinho, ex-técnico da Roma, e conquistar a primeira vitória na Champions League. A Roma de Gian Piero Gasperini alcança esses objetivos, que tinha bem definidos, na terceira rodada da competição, em partida disputada nesta noite, às 21h, no Estádio Olímpico, vencendo por 4-0 sem dar chances ao adversário, o Slovan Bratislava de Yaya Touré, lanterna com zero pontos e apenas um gol marcado até agora. A Roma, terceira colocada no campeonato, conquista os três pontos diante de um adversário mais do que acessível, antes das difíceis viagens a Manchester, para enfrentar o United, e a Paris, para enfrentar o PSG, campeão europeu, nas próximas duas rodadas: os gols de Hermoso, Molina (seu primeiro pela Roma), Pisilli e Malen (o terceiro na Champions e o nono na temporada) decidem a partida.