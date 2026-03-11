Roma, Gasperini: “Estamos em situação de emergência no ataque há algum tempo, a Liga Europa é uma prioridade”

“Temos essa situação no ataque, onde certamente perdemos muitos jogadores em relação à primeira parte da temporada, como Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi e Soulé. Mas temos Malen, que certamente nos deu um valor agregado, mesmo que tenhamos perdido alguns números. Quanto aos outros números, estamos tentando inserir jogadores, entre eles Zaragoza, que não jogou a última partida, mas que sempre entrou em campo nas partidas anteriores. Ele chegou há menos de um mês e sempre participou. Além disso, não é fácil para ninguém chegar em janeiro e fazer o que Malen fez, mas esses casos são bastante raros. A inserção dos jogadores que chegam em janeiro sempre leva um pouco mais de tempo. Continuo convencido de que Zaragoza, por exemplo, fez uma excelente assistência e espero que nos próximos jogos possa ser protagonista de forma positiva. Quem chega em janeiro sempre tem alguma dificuldade de integração, mesmo do ponto de vista físico, precisa de algumas semanas para se integrar da melhor forma. Nessa posição, estamos rodando os jogadores, na ausência de Dybala, Soulé, etc., estamos rodando vários jogadores. Quem está jogando com mais continuidade é certamente Pellegrini, e os outros, como Venturino, que voltou há pouco tempo, El Shharawy, que ficou muito tempo fora, Zarogaza, Vaz, que chegaram, estão tentando se integrar.