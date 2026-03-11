Gian Piero Gasperini falou em coletiva de imprensa na véspera da partida contra o Bologna. O técnico conta com Hermoso entre os convocados, mas ainda não pode contar com Soulé, que permaneceu em Roma devido a uma pubalgia. A seguir, as palavras do técnico giallorosso:
Roma, Gasperini: “Estamos em situação de emergência no ataque há algum tempo, a Liga Europa é uma prioridade”
LINDO“Temos que ver como ele se comporta amanhã. Ele treinou muito pouco, então não sabemos se estará pronto para jogar a partida inteira. Se for convocado, significa que está disponível para jogar. Ele pode começar como titular, mas com a previsão de ter que fazer uma substituição, ou mesmo entrar no decorrer da partida. De qualquer forma, ele está disponível.”
A EUROPA LEAGUE
“A prioridade é ambas. Na verdade, naquele momento, talvez a Copa da Itália estivesse em primeiro lugar, e ela também era uma prioridade. Nunca pensamos em desistir de nada e jogamos com o máximo empenho por todos, por todos os objetivos. Além disso, não vejo como se possa fazer escolhas, não é? Ou seja, não é possível jogar um pouco menos. Tentamos passar todas as fases possíveis na Europa e dar o máximo em cada partida do campeonato. Se não conseguirmos, não é por escolha própria.”
Saragoça“Temos essa situação no ataque, onde certamente perdemos muitos jogadores em relação à primeira parte da temporada, como Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi e Soulé. Mas temos Malen, que certamente nos deu um valor agregado, mesmo que tenhamos perdido alguns números. Quanto aos outros números, estamos tentando inserir jogadores, entre eles Zaragoza, que não jogou a última partida, mas que sempre entrou em campo nas partidas anteriores. Ele chegou há menos de um mês e sempre participou. Além disso, não é fácil para ninguém chegar em janeiro e fazer o que Malen fez, mas esses casos são bastante raros. A inserção dos jogadores que chegam em janeiro sempre leva um pouco mais de tempo. Continuo convencido de que Zaragoza, por exemplo, fez uma excelente assistência e espero que nos próximos jogos possa ser protagonista de forma positiva. Quem chega em janeiro sempre tem alguma dificuldade de integração, mesmo do ponto de vista físico, precisa de algumas semanas para se integrar da melhor forma. Nessa posição, estamos rodando os jogadores, na ausência de Dybala, Soulé, etc., estamos rodando vários jogadores. Quem está jogando com mais continuidade é certamente Pellegrini, e os outros, como Venturino, que voltou há pouco tempo, El Shharawy, que ficou muito tempo fora, Zarogaza, Vaz, que chegaram, estão tentando se integrar.
EMERGÊNCIA“Estamos em situação de emergência no ataque há algum tempo. Eu disse antes que os números mudaram: em relação à primeira parte da temporada, perdemos cinco jogadores, incluindo Scharawi. Depois, no que diz respeito aos verdadeiros atacantes, como Malen neste momento, temos Vaz, que também é um jogador muito jovem, um campeonato cheio, e Arena, que é ainda mais jovem e nem sequer pode estar na lista, por isso temos de trabalhar com Venturini. Certamente há emergências no ataque, mas os números estão melhores do que antes. Nesse aspecto, tentamos nos completar e jogar nossas partidas da melhor maneira possível, como estamos fazendo. Quanto à questão dos esquemas e dos minutos, tentamos gerenciar os recursos da melhor maneira possível, mas, no final das contas, como sempre digo, o descanso é apenas a noite.”
PELLEGRINI“Não, esse não é um assunto que devemos abordar neste momento, de forma alguma. Estamos em um momento muito importante do campeonato e da Liga Europa. A atenção de todos, minha e sua, certamente em primeiro lugar, está voltada apenas para o desempenho e os jogos. Depois, pode haver partidas em que você joga melhor e outras em que você tem mais dificuldade, mas isso é normal para todos, não só para você, mas para todos.”
O FUTEBOL ITALIANOEnquanto isso, pelo menos uma equipe italiana está garantida. Este ano, porém, é ainda mais negativo do que outros anos, especialmente no que diz respeito à Liga dos Campeões e à Liga Europa, porque a Roma venceu a Conference há alguns anos, mas a Liga dos Campeões está ausente há muito tempo. A Liga Europa não é vencida desde os anos 90, o Inter venceu a Liga dos Campeões em 2010, mas, em geral, são muitos anos. Nos últimos 25 anos, durante 15 anos, não houve times italianos. Este ano, a situação é ainda pior e está relacionada também aos problemas do campeonato, com as dificuldades da seleção nacional, que esperamos sinceramente que se classifique. Portanto, não é algo casual. Certamente temos algumas dificuldades, é inútil escondê-lo. Provavelmente estamos todos envolvidos, o técnico, o clube e provavelmente também a mídia, que devem identificar as causas. Não pode ser apenas uma substituição ou um esquema tático, é um problema mais profundo, que provavelmente também deriva dos setores juvenis e da forma como as equipes são construídas. Nosso campeonato, se os resultados são esses, tem algum problema que precisa ser enfrentado e que certamente envolve a todos.
