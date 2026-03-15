O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, falou aos microfones da DAZN após a derrota em Como, voltando-se principalmente para o episódio da expulsão de Wesley.
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Roma, Gasperini: “Cartão vermelho para Wesley? O futebol está tomando um rumo ruim com as simulações; o Como procura essas situações”
A EXPULSÃO DE WESLEY
"Já comentei em outros momentos hoje que é inútil comentar sobre essa tendência do futebol em relação às simulações. O Como procura esse tipo de situação. Infelizmente, trata-se de um episódio grave, assim como o do empate. O Como faz bem essas jogadas, nós sempre defendemos bem e aqui não fomos bons. A jogada do Malen no 1 a 1 que poderia ter nos devolvido a vantagem. São episódios demasiado evidentes para passarem despercebidos".
SOBRE MALEN E AS DIFICULDADES
"Se ele sempre tem essas situações claras e definidas, significa que a equipe está trabalhando bem. A equipe fez o seu jogo: no primeiro tempo, reagimos bem aos lançamentos do goleiro adversário e, no segundo tempo, ainda melhor; depois, o Como colocou jogadores importantes em campo. A verdadeira dificuldade só surgiu depois da vantagem numérica".
Mais sobre o futuro de Malen na coletiva de imprensa: “Isso perguntem ao clube, talvez em maio ou junho. A decisão é deles, mas a Roma tem uma opção de resgate. Quando a exercerem, veremos.”
O GRUPO E O PRÓXIMO COMPROMISSO
"Jogadores extraordinários, muito jovens; precisamos fazer o possível para recuperar alguns jogadores que estão se recuperando de lesões. Neste momento, também temos as suspensões, que nos tiram a continuidade. Mas não temos tempo para ficar lamentando."
SU CELIK
"Ele está com um problema na panturrilha; esperamos que seja apenas o início de uma cãibra. Ele pode atuar em várias posições; eu o teria colocado na defesa e esperamos que ele se recupere a tempo para quinta-feira."