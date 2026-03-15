"Se ele sempre tem essas situações claras e definidas, significa que a equipe está trabalhando bem. A equipe fez o seu jogo: no primeiro tempo, reagimos bem aos lançamentos do goleiro adversário e, no segundo tempo, ainda melhor; depois, o Como colocou jogadores importantes em campo. A verdadeira dificuldade só surgiu depois da vantagem numérica".

Mais sobre o futuro de Malen na coletiva de imprensa: “Isso perguntem ao clube, talvez em maio ou junho. A decisão é deles, mas a Roma tem uma opção de resgate. Quando a exercerem, veremos.”