Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
grafica cm gasperiniGetty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Roma, Gasperini: “Agora se joga futebol-rúgbi. Pellegrini? Pobre rapaz, deixem-no em paz. Eis quando Koné e Soulé voltam”

A intervenção do treinador da Roma após o jogo.

Gian Piero Gasperini, técnico da Roma, falou à Sky Sport e em coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 contra o Bologna na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa. Estas foram suas palavras.

“Foi um jogo em que eles apostaram muito na força física, um pouco como em Gênova. Depois, nos adaptamos melhor, criamos situações perigosas também no primeiro tempo, mas estávamos um pouco abaixo deles e o estádio também influenciou. Bernardeschi fez coisas excelentes e o Bologna tem jogadores fortes. O resultado provavelmente é justo, porque nós também tivemos várias chances perigosas”. 

  • ANÁLISE DA PARTIDA

    “Agora, as segundas bolas se tornaram determinantes: as pressões levam você a jogar a bola longa, muitas vezes acabamos jogando esse futebol-rugby. Acredito que seja algo típico da temporada, assim que houver outras temperaturas, como acontece no final dos jogos, começamos a jogar um futebol mais trocado e em breve poderá ser assim. Retorno? Se o jogo estiver nesse nível, o aspecto técnico da construção do jogo se torna muito mais difícil e trabalhamos na estrutura. Hoje tínhamos uma equipe muito jovem, podemos admitir alguma deficiência de força, mas nos noventa minutos nos saímos bem. Em Roma será decisivo, ambos os jogos podem fazer uma partida diferente. Criamos 4-5 oportunidades. Não é uma questão de ousadia, havia também um adversário de valor à frente, não considero a atuação da Roma absolutamente negativa”.

    • Publicidade

  • EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

    Em entrevista coletiva, o ex-jogador da Atalanta acrescentou:

    “Problemas na defesa? É uma questão de adaptação. Hermoso e Mancini estavam fora e hoje jogamos muito com bolas longas e disputas. Ghilardi fez uma boa partida, Celik como zagueiro é certamente melhor na lateral. Estamos com o time incompleto há várias semanas, mas para a partida de volta estaremos completos, fazendo as devidas preces”.

    “Para o Zaragoza, este tipo de jogos não é o ideal, porque os passes longos não favorecem as suas características, mas a temporada é longa e, com outras temperaturas, ele poderá fazer a diferença, ou nos últimos minutos da partida, quando o ritmo diminui. Robinio Vaz entrou bem e mostrou uma boa capacidade física. Soulé, realisticamente, acho que voltará após a pausa, é difícil fazer uma previsão. Konè é a primeira vez que ele perde uma partida na Europa, ele teve problemas para se recuperar da partida em Gênova. Preferimos não arriscar, já que agora teremos o Como e depois a volta contra o Bologna”.

    Pellegrini? Pobre rapaz, deixem-no em paz. Em alguns jogos ele joga bem, em outros menos, como todos. Não é porque ele marcou hoje que as avaliações são diferentes. É preciso ser sempre objetivo. El Aynaoui está diferente em relação ao que vimos antes da Copa Africana? A Copa Africana muitas vezes causa esses problemas, mas depois, jogando, ele recupera o ritmo. Os casos são muito frequentes, por isso é preciso ter cuidado ao contratar jogadores que disputam a Copa Africana. De qualquer forma, o rapaz é ótimo e muito sério, só precisamos ter paciência”.

Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Campeonato Italiano
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0