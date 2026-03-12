Em entrevista coletiva, o ex-jogador da Atalanta acrescentou:

“Problemas na defesa? É uma questão de adaptação. Hermoso e Mancini estavam fora e hoje jogamos muito com bolas longas e disputas. Ghilardi fez uma boa partida, Celik como zagueiro é certamente melhor na lateral. Estamos com o time incompleto há várias semanas, mas para a partida de volta estaremos completos, fazendo as devidas preces”.

“Para o Zaragoza, este tipo de jogos não é o ideal, porque os passes longos não favorecem as suas características, mas a temporada é longa e, com outras temperaturas, ele poderá fazer a diferença, ou nos últimos minutos da partida, quando o ritmo diminui. Robinio Vaz entrou bem e mostrou uma boa capacidade física. Soulé, realisticamente, acho que voltará após a pausa, é difícil fazer uma previsão. Konè é a primeira vez que ele perde uma partida na Europa, ele teve problemas para se recuperar da partida em Gênova. Preferimos não arriscar, já que agora teremos o Como e depois a volta contra o Bologna”.

Pellegrini? Pobre rapaz, deixem-no em paz. Em alguns jogos ele joga bem, em outros menos, como todos. Não é porque ele marcou hoje que as avaliações são diferentes. É preciso ser sempre objetivo. El Aynaoui está diferente em relação ao que vimos antes da Copa Africana? A Copa Africana muitas vezes causa esses problemas, mas depois, jogando, ele recupera o ritmo. Os casos são muito frequentes, por isso é preciso ter cuidado ao contratar jogadores que disputam a Copa Africana. De qualquer forma, o rapaz é ótimo e muito sério, só precisamos ter paciência”.