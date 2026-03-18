Gian Piero Gasperini falou em coletiva de imprensa na véspera da partida contra o Bologna. A equipe parte do empate em 1 a 1 no Dall’Ara, com a vaga nas quartas de final em jogo contra o Lille ou o Aston Villa. Soulé está fora mais uma vez, e a condição física de Koné ainda será avaliada. Seguem suas declarações:
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Roma, Gasperini: “A expulsão do Wesley? Quando você se sente ridicularizado, tem que fazer cara de bobo”
LESÕES
Como estão Mancini, Koné e Celik: eles correm risco ou não treinaram ontem por precaução? “As duas coisas. Vamos ver hoje; quem está em pior estado é Koné”.
O CARTÃO VERMELHO PARA WESLEY
"Quando você se sentir ridicularizado, faça uma cara de bobo. Digamos assim, para não deixar ninguém em apuros."
AS DERROTAS
"Jogamos muitas partidas e, em algumas, tivemos um desempenho melhor, enquanto em outras ficamos aquém. Tivemos dificuldades com o elenco, mas isso não é desculpa. Porém, em Gênova e Como, fomos prejudicados por alguns incidentes. Neste momento, não estamos passando pela melhor fase; agora estamos pagando o preço das suspensões e lesões. A equipe nunca deixou a desejar em termos de atitude, mesmo que não tenhamos jogado bem em todas as partidas. Amanhã queremos jogar dando o melhor de nós."
EL SHAARAWY
"Basta olhar para a nossa escalação. Ele ficou fora por 40 dias e nunca treinou. Amanhã, nem mesmo o Venturino estará à minha disposição. Amanhã teremos ele, o Pellegrini e o Zaragoza. Todos estão se esforçando ao máximo. Agora que o El Shaarawy está bem, ele pode ser um dos protagonistas."