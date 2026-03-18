Roma, Gasperini: “A expulsão do Wesley? Quando você se sente ridicularizado, tem que fazer cara de bobo”

"Jogamos muitas partidas e, em algumas, tivemos um desempenho melhor, enquanto em outras ficamos aquém. Tivemos dificuldades com o elenco, mas isso não é desculpa. Porém, em Gênova e Como, fomos prejudicados por alguns incidentes. Neste momento, não estamos passando pela melhor fase; agora estamos pagando o preço das suspensões e lesões. A equipe nunca deixou a desejar em termos de atitude, mesmo que não tenhamos jogado bem em todas as partidas. Amanhã queremos jogar dando o melhor de nós."