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Roma, Gasperini: “A expulsão do Wesley? Quando você se sente ridicularizado, tem que fazer cara de bobo”

As declarações do técnico da Roma na véspera da partida da Liga Europa contra o Bologna

Gian Piero Gasperini falou em coletiva de imprensa na véspera da partida contra o Bologna. A equipe parte do empate em 1 a 1 no Dall’Ara, com a vaga nas quartas de final em jogo contra o Lille ou o Aston Villa. Soulé está fora mais uma vez, e a condição física de Koné ainda será avaliada. Seguem suas declarações: 

  • LESÕES

    Como estão Mancini, Koné e Celik: eles correm risco ou não treinaram ontem por precaução? “As duas coisas. Vamos ver hoje; quem está em pior estado é Koné”.

    • Publicidade

  • O CARTÃO VERMELHO PARA WESLEY

    "Quando você se sentir ridicularizado, faça uma cara de bobo. Digamos assim, para não deixar ninguém em apuros."

  • AS DERROTAS

    "Jogamos muitas partidas e, em algumas, tivemos um desempenho melhor, enquanto em outras ficamos aquém. Tivemos dificuldades com o elenco, mas isso não é desculpa. Porém, em Gênova e Como, fomos prejudicados por alguns incidentes. Neste momento, não estamos passando pela melhor fase; agora estamos pagando o preço das suspensões e lesões. A equipe nunca deixou a desejar em termos de atitude, mesmo que não tenhamos jogado bem em todas as partidas. Amanhã queremos jogar dando o melhor de nós."

  • EL SHAARAWY

    "Basta olhar para a nossa escalação. Ele ficou fora por 40 dias e nunca treinou. Amanhã, nem mesmo o Venturino estará à minha disposição. Amanhã teremos ele, o Pellegrini e o Zaragoza. Todos estão se esforçando ao máximo. Agora que o El Shaarawy está bem, ele pode ser um dos protagonistas."

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