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“Roma foi uma lição!”: Marc Cucurella explica por que o Real Madrid se recusou a relaxar contra o Sevilla
Cucurella exige intensidade total após susto contra a Roma
O defensor do Real Madrid Marc Cucurella afirmou que o elenco precisa manter a concentração máxima após a vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ao comentar uma sequência agitada de oito dias, o lateral-esquerdo observou que a difícil partida contra a Roma no meio da semana ensinou lições valiosas à equipe.
Cucurella disputou os 90 minutos contra o Sevilla, contribuindo tanto na defesa quanto com a posse de bola.
Ele elogiou os companheiros por jogarem com alta intensidade desde o apito inicial.
- Alterphotos
Lateral alerta para não baixar o nível de desempenho
Após a partida, Cucurella explicou como as dificuldades nas competições europeias influenciaram a postura da equipe nos compromissos nacionais. "No fim das contas, quando você vence, tudo fica melhor e mais fácil", disse Cucurella. "Passamos por um susto na quarta-feira, em Roma, mas conseguimos virar o jogo."
"Isso serviu de lição: temos que dar 100% em todos os jogos e não podemos relaxar nem por um minuto."
"Acho que mostramos isso hoje. Fizemos uma grande partida, e todos deram sua contribuição."
Cucurella destaca importância de ter todo o elenco à disposição
Cucurella ressaltou que disputar várias competições exige que todos os jogadores façam a diferença, seja como titulares ou saindo do banco. “Este é um esporte coletivo, 11 contra 11, além dos jogadores no banco”, destacou.
“Todos, com os minutos que tiverem, precisam contribuir, e o mais importante é o time.”
“Hoje, jogadores diferentes marcaram, e todos tentam contribuir. Esse é o caminho a seguir.”
- ZUMA Press Wire
Real Madrid se prepara para confronto europeu decisivo
Com jogadores voltando de lesão, Cucurella acredita que o Real Madrid está ficando mais forte à medida que a temporada avança.
O gigante espanhol volta suas atenções para a partida de quarta-feira contra o RB Leipzig, pela Champions League.
Cucurella e seus companheiros de equipe buscam conquistar três pontos importantes no Santiago Bernabéu.
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