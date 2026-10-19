“Roma foi uma lição!”: Marc Cucurella explica por que o Real Madrid se recusou a relaxar contra o Sevilla

O defensor do Real Madrid Marc Cucurella afirmou que o elenco precisa manter a concentração máxima após a vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ao comentar uma sequência agitada de oito dias, o lateral-esquerdo observou que a difícil partida contra a Roma no meio da semana ensinou lições valiosas à equipe.

Cucurella disputou os 90 minutos contra o Sevilla, contribuindo tanto na defesa quanto com a posse de bola.

Ele elogiou os companheiros por jogarem com alta intensidade desde o apito inicial.