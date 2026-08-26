Roma enfrenta grande dilema sobre a estrela de ascendência indonésia Jayden Oosterwolde após resultados médicos alarmantes!

As conclusões médicas alarmantes forçaram o clube a reavaliar minuciosamente se deve prosseguir com a transferência ou desistir totalmente do negócio. Gian Piero Gasperini estava interessado em utilizar a versatilidade do jogador de 25 anos pelo lado esquerdo ou como zagueiro, mas o risco de uma ausência prolongada alterou os planos. A estrutura do acordo com o Fenerbahce havia sido acertada com um empréstimo pago de € 1 milhão, com obrigação condicional de compra de € 15 milhões, além de um contrato de quatro anos no valor de € 1,6 milhão.