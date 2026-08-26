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Roma enfrenta grande dilema sobre a estrela de ascendência indonésia Jayden Oosterwolde após resultados médicos alarmantes!
Dúvidas sobre a condição física interrompem exames médicos
De acordo com La Gazzetta dello Sport, a investida da Roma para contratar o defensor do Fenerbahce Jayden Oosterwolde encontrou um grande obstáculo devido a preocupações inesperadas com a condição física do jogador. O talento nascido na Holanda e de ascendência indonésia chegou ao aeroporto de Ciampino sob calorosa recepção dos torcedores antes de seguir diretamente para os exames médicos. No entanto, exames complementares solicitados pela Roma revelaram que seu recente problema muscular é mais sério do que se imaginava inicialmente, levantando a possibilidade de cirurgia.
- LaPresse
Pesando o risco da transferência
As conclusões médicas alarmantes forçaram o clube a reavaliar minuciosamente se deve prosseguir com a transferência ou desistir totalmente do negócio. Gian Piero Gasperini estava interessado em utilizar a versatilidade do jogador de 25 anos pelo lado esquerdo ou como zagueiro, mas o risco de uma ausência prolongada alterou os planos. A estrutura do acordo com o Fenerbahce havia sido acertada com um empréstimo pago de € 1 milhão, com obrigação condicional de compra de € 15 milhões, além de um contrato de quatro anos no valor de € 1,6 milhão.
Status de espera e interesse em Kessié
De acordo com TuttoMercatoWeb, a proposta de transferência de Oosterwolde está atualmente em compasso de espera enquanto novas avaliações médicas são realizadas para decidir seu futuro. Em meio à incerteza em torno do defensor, a Roma também voltou sua atenção para reforços no meio-campo. O clube italiano analisa uma possível investida por Franck Kessié, com Gian Piero Gasperini interessado em se reunir com o meio-campista, embora a Juventus siga neste momento em vantagem para contratar o jogador.
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Condições para novas movimentações no mercado
Qualquer abordagem formal da Roma por Kessié depende inteiramente de duas grandes condições no mercado de transferências serem atendidas. A Juventus precisaria desistir de sua investida, ou Kessié teria de optar por não esperar, enquanto a Roma teria primeiro de vender um meio-campista. El Aynaoui surgiu como o principal candidato a sair, com o Crystal Palace entre os interessados, enquanto a Roma fixou seu preço pedido em € 35 milhões.
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