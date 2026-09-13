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cm grafica endrick roma
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Roma, Endrick é o alvo para sonhar alto: os Friedkin querem a super contratação em janeiro

Roma
Real Madrid
Endrick

Os proprietários da Roma querem fazer a torcida sonhar e lutar até o fim pelo Scudetto.

O mercado de verão da Roma foi literalmente uma montanha-russa de emoções. Primeiro a espera, os jogadores que escaparam, a saída de Celik, depois os primeiros grandes golpes, como as contratações de Castro e Molina, em seguida novamente a espera pelo reforço para a meia ofensiva e a longa perseguição a Rodrgio Mora e, por fim, o fechamento com as chegadas de Balerdi e De Roon. Tony D'Amico fez o máximo sem sacrificar suas joias e montando um elenco que é, sem sombra de dúvida, competitivo.

Gian Piero Gasperini poderá brigar em todas as frentes, mas a sensação que fica para os torcedores e que aos poucos também está ganhando força na propriedade americana da família Friedkin é a de que algo ainda poderia ser feito para sonhar ainda mais alto e tentar competir até o fim em todas as frentes, Scudetto incluído. Nessa perspectiva, informa o Corriere dello Sport, a propriedade pretende reabrir, para janeiro, o capítulo Endrick, do Real Madrid.

  • A investida no verão

    A Roma já havia se movimentado no verão europeu pelo ex-Palmeiras. Uma tentativa de contratação por empréstimo rejeitada em primeiro lugar pelo jogador, que queria jogar suas cartas em Madri, e depois por José Mourinho, convencido, diante da necessidade de um coringa extra à espera do retorno de Rodrygo, a não deixar sair o atleta de 2006.

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  • Endrick ainda zerado

    Segundo a imprensa espanhola, no entanto, os cenários em torno do jogador estão mudando depois deste início de temporada em que, por conta de um incômodo muscular, entre Campeonato Espanhol e Champions League ele somou zero minutos no total sob o comando de José Mourinho.

    O técnico português o deixou no banco por 90 minutos também contra a Inter e o Rayo Vallecano, chegando a preferir Carlos Espì a ele. Questões físicas, sobretudo, mas a frustração do brasileiro começa a crescer, com as imagens que o mostram abatido no banco circulando pela web e alimentando os rumores de mercado.

  • A Roma se movimentou

    E é aqui que, informa o Corriere dello Sport, a Roma se movimentou. Os Friedkin - como confirmou o novo CEO da Roma, John Galantic - estão "empolgados emocionalmente" e querem dar a Gasperini aquele reforço para o ataque, aquele ponta canhoto que não chegou no verão.

    Endrick é considerado o perfil ideal, o golpe "à la Malen" capaz de fazer a equipe dar mais um salto. Tony D'Amico voltou a bater à porta dos Merengues com a proposta de um empréstimo com opção de compra e recompra em favor do Real Madrid, ou uma fórmula semelhante à obtida pelo Como por Nico Paz alguns anos atrás.

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  • Busca-se um princípio de acordo rapidamente para se antecipar a possíveis concorrentes. Um aperto de mão a ser oficializado depois com calma, perto da janela de inverno, mas que coloque a Roma na pole position. Não será simples, mas a vontade de Endrick de encontrar mais espaço já pode desempenhar um papel decisivo.

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