O mercado de verão da Roma foi literalmente uma montanha-russa de emoções. Primeiro a espera, os jogadores que escaparam, a saída de Celik, depois os primeiros grandes golpes, como as contratações de Castro e Molina, em seguida novamente a espera pelo reforço para a meia ofensiva e a longa perseguição a Rodrgio Mora e, por fim, o fechamento com as chegadas de Balerdi e De Roon. Tony D'Amico fez o máximo sem sacrificar suas joias e montando um elenco que é, sem sombra de dúvida, competitivo.

Gian Piero Gasperini poderá brigar em todas as frentes, mas a sensação que fica para os torcedores e que aos poucos também está ganhando força na propriedade americana da família Friedkin é a de que algo ainda poderia ser feito para sonhar ainda mais alto e tentar competir até o fim em todas as frentes, Scudetto incluído. Nessa perspectiva, informa o Corriere dello Sport, a propriedade pretende reabrir, para janeiro, o capítulo Endrick, do Real Madrid.