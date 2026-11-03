Uma Roma difícil de acreditar. Bonita, ousada e dominante no primeiro tempo; incompreensível, assustada e, no fim, derrotada na etapa final. Mais uma virada sofrida complica os planos de classificação. Em Old Trafford, contra um Manchester United que não vencia havia 10 jogos, a Roma perde por 3 a 2 depois de um primeiro tempo espetacular, encerrado com dois gols de vantagem graças a Soulé e ao pênalti convertido por Malen. Na etapa final, com o desgaste físico e a pressão do United, a Roma perde o rumo. E os erros individuais custam caro.

Nos primeiros 45 minutos, só se ouvem os torcedores da Roma, porque o time mostra sua melhor versão, a que se vê no campeonato. Saem dois gols: Soulé marca após um passe brilhante de Mora, e Malen converte o pênalti assinalado por toque de mão de Heaven em um chute de Soulé. A eles se somam pelo menos outras três chances de gol. O United é lento e nervoso, e sua atuação se resume a um chute de Mainoo bem defendido por Vasquez, terceiro goleiro que se tornou titular devido às lesões de Svilar e Gollini, este fora por um problema nas costas.

A etapa final é uma história completamente diferente. O United ataca sem parar, e a Roma, com Pisilli em campo no lugar de Mora, não consegue sair em contra-ataque. Cunha consegue, com esperteza, o pênalti que recoloca o United no jogo (Vasquez defende a primeira cobrança de Bruno Fernandes, mas Cristante entra na área antes do chute, e o português não erra na segunda tentativa, deslocando o colombiano). Um minuto depois, Mbeumo acerta as duas traves em um lance que assusta a Roma. O jogo passa a ter um único sentido, e o United marca dois gols em três minutos, ambos com Cunha: o primeiro após uma falha de Balerdi, que erra a bola e dá ao brasileiro a chance de fazer 2 a 2; no segundo, o ex-Atlético de Madrid surpreende Vasquez no primeiro pau. No fim, ainda há tempo para a expulsão de Cunha por dois cartões amarelos (o primeiro por tirar a camisa após o gol, o segundo por uma entrada dura em Balerdi), mas a pressão final da Roma não dá resultado. O United vence, e a Roma sofre mais uma virada.