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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Roma, é de não acreditar: abre 2 a 0, mas perde por 3 a 2 para o Manchester United. Dois gols de Cunha decidem a partida

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões

Mais uma virada sofrida pela Roma, que só joga um tempo

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Uma Roma difícil de acreditar. Bonita, ousada e dominante no primeiro tempo; incompreensível, assustada e, no fim, derrotada na etapa final. Mais uma virada sofrida complica os planos de classificação. Em Old Trafford, contra um Manchester United que não vencia havia 10 jogos, a Roma perde por 3 a 2 depois de um primeiro tempo espetacular, encerrado com dois gols de vantagem graças a Soulé e ao pênalti convertido por Malen. Na etapa final, com o desgaste físico e a pressão do United, a Roma perde o rumo. E os erros individuais custam caro.

Nos primeiros 45 minutos, só se ouvem os torcedores da Roma, porque o time mostra sua melhor versão, a que se vê no campeonato. Saem dois gols: Soulé marca após um passe brilhante de Mora, e Malen converte o pênalti assinalado por toque de mão de Heaven em um chute de Soulé. A eles se somam pelo menos outras três chances de gol. O United é lento e nervoso, e sua atuação se resume a um chute de Mainoo bem defendido por Vasquez, terceiro goleiro que se tornou titular devido às lesões de Svilar e Gollini, este fora por um problema nas costas.

A etapa final é uma história completamente diferente. O United ataca sem parar, e a Roma, com Pisilli em campo no lugar de Mora, não consegue sair em contra-ataque. Cunha consegue, com esperteza, o pênalti que recoloca o United no jogo (Vasquez defende a primeira cobrança de Bruno Fernandes, mas Cristante entra na área antes do chute, e o português não erra na segunda tentativa, deslocando o colombiano). Um minuto depois, Mbeumo acerta as duas traves em um lance que assusta a Roma. O jogo passa a ter um único sentido, e o United marca dois gols em três minutos, ambos com Cunha: o primeiro após uma falha de Balerdi, que erra a bola e dá ao brasileiro a chance de fazer 2 a 2; no segundo, o ex-Atlético de Madrid surpreende Vasquez no primeiro pau. No fim, ainda há tempo para a expulsão de Cunha por dois cartões amarelos (o primeiro por tirar a camisa após o gol, o segundo por uma entrada dura em Balerdi), mas a pressão final da Roma não dá resultado. O United vence, e a Roma sofre mais uma virada.

  • OS PRINCIPAIS LANCES

    SEGUNDO TEMPO

    91' Cunha é expulso: já tinha cartão amarelo (o primeiro por tirar a camisa após o 3 a 2) e chega atrasado em Balerdi. Segundo amarelo e expulsão.

    86' GOL DO MANCHESTER UNITED: a defesa da Roma erra novamente a movimentação, Cunha entra na área e, de posição afastada, bate forte no primeiro pau. Vasquez é surpreendido e não consegue defender. Virada do Manchester United!

    83' GOL DO MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes cruza da esquerda, Balerdi fura a bola, Cunha aproveita o erro e vence Vasquez.

    59' Chance incrível para o Manchester United! Mbeumo parte em posição legal, supera Vasquez, mas acerta uma trave e depois a outra.

    58' PÊNALTI REPETIDO, FERNANDES MARCA: Cristante, que havia afastado a bola rebatida por Vasquez, entra na área antes da cobrança de Bruno Fernandes. O VAR interrompe o jogo, e o pênalti é repetido. Bruno Fernandes não desperdiça e desloca o colombiano.

    56' VASQUEZ DEFENDE O PÊNALTI DE BRUNO FERNANDES!: Cunha é tocado por Mancini dentro da área, e o árbitro aponta para a marca do pênalti. Bruno Fernandes bate cruzado, Vasquez espalma. Depois, Cristante afasta.

    PRIMEIRO TEMPO

    45' Malen faz uma jogada rápida, passa por Heaven e bate cruzado de direita. Lammens defende e depois também impede Mora de marcar.

    40' Balerdi cabeceia após cobrança de escanteio de Mora, e Lammens defende sem problemas.

    18' GOL DA ROMA: Malen desloca Lammens em uma cobrança perfeita de pênalti.

    17' PÊNALTI PARA A ROMA: Heaven bloqueia com o braço, dentro da área, o chute de Soulé. Pênalti claro

    11' GOL DA ROMA: o Manchester United perde uma bola perigosa no meio de campo, Malen toca para Mora, que vira o jogo e encontra Soulé sozinho na área. O chute de esquerda não dá chances a Lammens.

  • FICHA TÉCNICA E ESCALAÇÕES OFICIAIS

    Manchester United-Roma 3-2

    Gols: 11' Soulé (R), 18' pên. Malen (R), 58' pên. Fernandes (M), 83' e 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Téc.: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Téc.: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Cartões amarelos: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Expulsos: Cunha (M)

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