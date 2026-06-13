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grafica dybala roma deluso 2025 2026 CMGetty Images

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Roma, Dybala: “Futuro? Tudo pode acontecer”. O ponto da situação nas negociações para a renovação

Roma
Mercado da bola
Campeonato Italiano
P. Dybala

As negociações entre o argentino e a Roma continuam com o objetivo de renovar o contrato, que expira no final de junho.

A renovação do contratode Paulo Dybala é uma das prioridades do novo diretor esportivo da Roma, Tony D'Amico. Embora ele só assuma o cargo a partir de 1º de julho, com o anúncio da contratação do dirigente giallorosso, espera-se uma aceleração em várias frentes do mercado ainda em aberto, relacionadas às situações contratuais de LaJoya, de Gianluca Mancini e de Lorenzo Pellegrini.

A permanência de Dybala,cujo contrato expira em 30 de junho de 2026, é um pedido de Gian Piero Gasperini, que se empenhou pessoalmente junto a Ryan Friedkin para chegar a um acordo sobre a renovação. Enquanto isso, o argentino falou sobre seu futuro à ESPN, sem se comprometer sobre qual será seu próximo time.

  • "O FUTURO? TUDO PODE ACONTECER..."

    "Vamos ver o que vai acontecer. Neste momento, qualquer time é uma possibilidade. Sou jogador da Roma até o final do mês, então, por respeito ao clube, não vou falar sobre o meu futuro. Tudo pode acontecer: muitas vezes pensei que uma coisa iria acontecer, mas acabou sendo bem diferente. O Boca Juniors? É uma possibilidade, assim como há outras. Ainda não decidi."

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  • O PONTUAL SOBRE A RENOVAÇÃO

    As negociações entre a equipe de Dybala e a Roma são contínuas. La Joya foi fundamental, nas últimas partidas do campeonato, para a classificação para a Liga dos Campeões, e justamente a conquista de uma vaga entre os quatro primeiros do campeonato pode ter dado aos giallorossi a capacidade financeira para atender melhor às exigências do argentino.

    Os agentes, conforme relatado por Fabrizio Romano na sexta-feira, 12 de junho, apresentaram à Roma uma contraproposta à última oferta. Caberá aos giallorossi avaliar as exigências de Dybala, com a possibilidade concreta de se chegar a um acordo.