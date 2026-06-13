Roma, Dybala: “Futuro? Tudo pode acontecer”. O ponto da situação nas negociações para a renovação

A renovação do contratode Paulo Dybala é uma das prioridades do novo diretor esportivo da Roma, Tony D'Amico. Embora ele só assuma o cargo a partir de 1º de julho, com o anúncio da contratação do dirigente giallorosso, espera-se uma aceleração em várias frentes do mercado ainda em aberto, relacionadas às situações contratuais de LaJoya, de Gianluca Mancini e de Lorenzo Pellegrini.

A permanência de Dybala,cujo contrato expira em 30 de junho de 2026, é um pedido de Gian Piero Gasperini, que se empenhou pessoalmente junto a Ryan Friedkin para chegar a um acordo sobre a renovação. Enquanto isso, o argentino falou sobre seu futuro à ESPN, sem se comprometer sobre qual será seu próximo time.