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Roma diz não! Paulo Dybala e Nahuel Molina são impedidos de viajar para a Argentina para a despedida de Lionel Messi
Giallorossi priorizam a Serie A em vez da homenagem a Messi
Em uma decisão que gerou grande repercussão do outro lado do Atlântico, a Roma recusou oficialmente os pedidos de Dybala e Molina para viajarem ao seu país natal para a última partida de Lionel Messi com a camisa da Argentina.
O lendário atacante se prepara para encerrar sua histórica carreira internacional em um amistoso especialmente organizado contra o Benin, mas dois de seus ex-companheiros mais próximos não estarão nas arquibancadas do Estadio Monumental para presenciar a ocasião. A posição do clube vem apesar dos profundos laços pessoais e profissionais que ambos os jogadores compartilham com a estrela do Inter Miami, que os levou à glória da Copa do Mundo no Qatar.
O gigante italiano divulgou uma nota oficial na terça-feira para esclarecer sua posição, confirmando que tanto Dybala quanto Molina serão obrigados a permanecer no centro de treinamento de Trigoria durante a próxima Data Fifa.
- AFP
Roma justifica decisão por motivos "esportivos e logísticos"
A Roma explicou que a decisão não foi um desrespeito a Messi, mas sim uma medida necessária para garantir que seus jogadores permaneçam em forma para as exigências da Serie A. De acordo com o comunicado oficial do clube, "A escolha do clube foi baseada em razões esportivas e logísticas, relacionadas à duração da viagem intercontinental e à proximidade de compromissos oficiais." Isso se refere especificamente ao próximo confronto contra o Como, que está marcado para apenas cinco dias depois da partida de Messi na Argentina.
Para Dybala e Molina, o veto é difícil de aceitar, diante da história que ambos compartilham com o capitão da seleção. Dybala, de 32 anos, dividiu o gramado com Messi em 18 ocasiões, enquanto Molina, de 28, jogou ao seu lado 53 vezes. Ambos foram peças fundamentais do elenco que conquistou o título da Copa do Mundo de 2022, uma vitória que consolidou o legado de Messi e criou um vínculo inquebrável entre os jogadores.
Viagem seletiva para integrantes da equipe de Scaloni
Curiosamente, a restrição não se aplica a todos os argentinos do clube. Enquanto Dybala e Molina estão sendo mantidos na Itália porque não foram incluídos na lista de Scaloni para os amistosos, o jovem talento Matias Soule recebeu permissão para viajar. Como Soule foi oficialmente convocado pelo treinador da seleção para participar das partidas contra Bolívia, Burkina Faso e Benim, a Roma é obrigada pelos regulamentos da Fifa a liberá-lo.
Apesar da postura firme em relação aos seus jogadores, a Giallorossi teve o cuidado de evitar causar qualquer atrito diplomático com a Associação de Futebol da Argentina ou com o próprio Messi. O clube encerrou seu comunicado com grandes elogios à lenda que está de saída, deixando claro seu respeito à comunidade global do futebol.
O comunicado afirmou: "A AS Roma expressa seu mais profundo respeito por Messi e sua extraordinária carreira, e deseja a ele, assim como à Federação Argentina, uma excelente noite."
- getty
Argentina se prepara para uma despedida enorme
De volta à Argentina, os preparativos para a saída de Messi estão chegando ao auge. A partida contra o Benin está definida para ser o ponto central de uma celebração de um mês do impacto do capitão no país. Scaloni já confirmou que a seleção fará uma homenagem única ao seu líder, incluindo um plano em que ninguém usará a camisa 10 durante os amistosos que antecedem o jogo final.
Esse gesto simbólico garante que o número icônico permaneça intocado até que o próprio jogador o vista pela última vez diante de sua torcida em casa, uma demonstração de respeito que foi endossada pela liderança da AFA.
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