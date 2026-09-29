Roma diz não! Paulo Dybala e Nahuel Molina são impedidos de viajar para a Argentina para a despedida de Lionel Messi

Em uma decisão que gerou grande repercussão do outro lado do Atlântico, a Roma recusou oficialmente os pedidos de Dybala e Molina para viajarem ao seu país natal para a última partida de Lionel Messi com a camisa da Argentina.

O lendário atacante se prepara para encerrar sua histórica carreira internacional em um amistoso especialmente organizado contra o Benin, mas dois de seus ex-companheiros mais próximos não estarão nas arquibancadas do Estadio Monumental para presenciar a ocasião. A posição do clube vem apesar dos profundos laços pessoais e profissionais que ambos os jogadores compartilham com a estrela do Inter Miami, que os levou à glória da Copa do Mundo no Qatar.

O gigante italiano divulgou uma nota oficial na terça-feira para esclarecer sua posição, confirmando que tanto Dybala quanto Molina serão obrigados a permanecer no centro de treinamento de Trigoria durante a próxima Data Fifa.