Roma, Diao surge na mira após Greenwood: o Como pode vendê-lo por 25 milhões

Por outro lado, Fabregas, Suwarso e Ludi terão que reduzir o elenco para poderem se adequar mais facilmente aos limites da UEFA nas próximas temporadas. E o escolhido pode ser justamente o ponta que acaba de voltar de uma Copa do Mundo com o Senegal, na qual teve pouca participação, assim como já havia acontecido no Como. Primeiro, a lesão no pé; depois, a no bíceps femoral direito, somando pouco mais de 1.000 minutos em campo na temporada e marcando 2 gols em 17 partidas.





Nas últimas janelas de transferências, alguns times do campeonato da Arábia Saudita demonstraram interesse nele. Nesta janela, o Sporting de Lisboa e o Deportivo de La Coruña continuam de olho em Diao, mas a Roma está ganhando força. Após receber uma resposta negativa por Mason Greenwood, que agora está a caminho do Fenerbahçe, o atual jogador do Como poderia ser uma peça perfeita para o esquema de Gasperini, que busca justamente jogadores com suas características. E seriam necessários até dois. A avaliação está em torno de 25 a 30 milhões de euros: nas próximas semanas, podem surgir novidades a esse respeito.



