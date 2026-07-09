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Diao ComoGetty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Roma, Diao surge na mira após Greenwood: o Como pode vendê-lo por 25 milhões

Roma
Mercado da bola
Campeonato Italiano
A. Diao
Como

Assane Diao deixará o Como? O futuro do senegalês pode estar longe do time de Fábregas, que o contratou do Real Betis e com o qual ele teve uma primeira (metade) de temporada como grande protagonista e uma segunda metade complicada devido às lesões.


Em um elenco repleto de nomes como Kuhn, Jesús Rodríguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret e Nico Paz, com Douvikas cada vez mais como titular e um substituto para ele previsto nos planos do clube, Diao pode ser o atacante sacrificado no mercado de transferências. E, segundo o site Tuttomercatoweb, a Roma estaria de olho no jogador.

  • Por outro lado, Fabregas, Suwarso e Ludi terão que reduzir o elenco para poderem se adequar mais facilmente aos limites da UEFA nas próximas temporadas. E o escolhido pode ser justamente o ponta que acaba de voltar de uma Copa do Mundo com o Senegal, na qual teve pouca participação, assim como já havia acontecido no Como. Primeiro, a lesão no pé; depois, a no bíceps femoral direito, somando pouco mais de 1.000 minutos em campo na temporada e marcando 2 gols em 17 partidas.


    Nas últimas janelas de transferências, alguns times do campeonato da Arábia Saudita demonstraram interesse nele. Nesta janela, o Sporting de Lisboa e o Deportivo de La Coruña continuam de olho em Diao, mas a Roma está ganhando força. Após receber uma resposta negativa por Mason Greenwood, que agora está a caminho do Fenerbahçe, o atual jogador do Como poderia ser uma peça perfeita para o esquema de Gasperini, que busca justamente jogadores com suas características. E seriam necessários até dois. A avaliação está em torno de 25 a 30 milhões de euros: nas próximas semanas, podem surgir novidades a esse respeito.


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