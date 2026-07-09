Roma, Diao surge na mira após Greenwood: o Como pode vendê-lo por 25 milhões

Assane Diao deixará o Como? O futuro do senegalês pode estar longe do time de Fábregas, que o contratou do Real Betis e com o qual ele teve uma primeira (metade) de temporada como grande protagonista e uma segunda metade complicada devido às lesões.
Em um elenco repleto de nomes como Kuhn, Jesús Rodríguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret e Nico Paz, com Douvikas cada vez mais como titular e um substituto para ele previsto nos planos do clube, Diao pode ser o atacante sacrificado no mercado de transferências. E, segundo o site Tuttomercatoweb, a Roma estaria de olho no jogador.