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Roma considera investida surpreendente por ponta do Arsenal, Gabriel Martinelli, enquanto Gian Piero Gasperini busca reforços para o ataque
Gasperini exige uma nova vida para o ataque da Roma
A Roma segue vasculhando ativamente o mercado para atender às exigências táticas de Gasperini. A visão do experiente treinador para seu elenco de 2026-27 envolve a contratação de um atacante destro capaz de atuar com alta intensidade pelo lado esquerdo, função que se tornou central em seus sistemas ofensivos ao longo dos anos.
O clube passou a maior parte da atual janela avaliando vários nomes de alto perfil que poderiam se encaixar nesse perfil. Entre os jogadores ligados a uma transferência para o Stadio Olimpico estão o ex-ponta do Manchester United Mason Greenwood, a joia norueguesa Antonio Nusa e o internacional argentino Alejandro Garnacho. No entanto, apesar dessas ligações ambiciosas e de diferentes estágios de negociação, a Roma não conseguiu chegar a um acordo definitivo por nenhum desses alvos.
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Martinelli surge como alvo prioritário
De acordo com Corriere dello Sport, o diretor esportivo da Roma, Tony D’Amico, identificou Martinelli como uma alternativa atraente aos alvos anteriores. O internacional brasileiro de 25 anos se vê em uma situação incerta no Emirates com a aproximação da nova temporada. Martinelli agora entra nos últimos 12 meses de seu contrato com o Arsenal, e houve poucos indícios públicos de que uma renovação seja iminente.
A chegada de Christos Tzolis ao Arsenal complicou ainda mais o caminho de Martinelli para o time titular sob o comando de Mikel Arteta. Com o internacional grego se juntando ao elenco, Martinelli parece ter caído na ordem de preferência, o que pode torná-lo excedente no Emirates Stadium. Segundo a reportagem, D’Amico está avaliando a viabilidade de um acordo, sabendo que a capacidade de Martinelli de infiltrar pelo lado esquerdo e sua finalização clínica se encaixariam perfeitamente nas exigências táticas de Gasperini.
Obstáculos financeiros e a alternativa Rodrigo Mora
Embora a perspectiva de contratar Martinelli seja empolgante para a torcida da Roma, a logística financeira do negócio segue sendo um obstáculo significativo. O Corriere dello Sport indica que o Arsenal dificilmente deixará o brasileiro sair por um preço de ocasião, apesar de sua situação contratual. Estima-se que seria necessária uma taxa na casa de € 40 milhões a € 45 milhões para convencer o clube da Premier League a autorizar a venda. Além disso, os termos pessoais de Martinelli podem representar um desafio para a estrutura salarial da Roma.
Dada a complexidade do negócio por Martinelli, a Roma também trabalha em outras frentes para garantir que Gasperini não fique com opções reduzidas. Uma das principais alternativas em discussão é Rodrigo Mora, joia em ascensão do Porto. Relatos ao longo do fim de semana sugeriram que a Roma está pronta para comprar Mora em definitivo do gigante português, vendo nele uma opção mais jovem e potencialmente mais acessível, mas que ainda se encaixa no perfil técnico pedido pelo treinador.
- AFP
Concorrência da Turquia
A Roma não é o único clube monitorando a situação de Martinelli, já que o interesse da Super Lig turca também se concretizou. Segundo informações, o Galatasaray já apresentou uma proposta de cerca de £ 34 milhões para garantir os serviços do brasileiro. Essa oferta enorme do atual campeão turco destaca a alta demanda pelo ponta, mesmo que seus números recentes de gols tenham caído.
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