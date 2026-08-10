Roma considera investida surpreendente por ponta do Arsenal, Gabriel Martinelli, enquanto Gian Piero Gasperini busca reforços para o ataque

De acordo com Corriere dello Sport, o diretor esportivo da Roma, Tony D’Amico, identificou Martinelli como uma alternativa atraente aos alvos anteriores. O internacional brasileiro de 25 anos se vê em uma situação incerta no Emirates com a aproximação da nova temporada. Martinelli agora entra nos últimos 12 meses de seu contrato com o Arsenal, e houve poucos indícios públicos de que uma renovação seja iminente.

A chegada de Christos Tzolis ao Arsenal complicou ainda mais o caminho de Martinelli para o time titular sob o comando de Mikel Arteta. Com o internacional grego se juntando ao elenco, Martinelli parece ter caído na ordem de preferência, o que pode torná-lo excedente no Emirates Stadium. Segundo a reportagem, D’Amico está avaliando a viabilidade de um acordo, sabendo que a capacidade de Martinelli de infiltrar pelo lado esquerdo e sua finalização clínica se encaixariam perfeitamente nas exigências táticas de Gasperini.