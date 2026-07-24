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Nicolò Tresoldi Club BruggeGetty Images

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Roma: Bruges diz "não" a uma oferta de 35 milhões da Roma por Tresoldi; o clube aumenta a pressão

AS Roma

Roma, Gasperini quer Tresoldi para o ataque: o Club Brugge aponta alto

A ferida Summerville ainda está ali a sangrar, mas para a Roma é tempo de olhar em frente. Gasperini pediu um avançado para juntar a Malen numa equipa comprometida entre a Serie A e a Liga dos Campeões. O primeiro objetivo continua a ser Nicolo Tresoldi, avançado de 2004 nascido em Cagliari, mas que decidiu defender as cores da Alemanha sub-21.

  • NÃO A 35 MILHÕES

    Nas últimas horas, a Roma iniciou os contactos para tentar levar Tresoldi para os giallorossi. Fontes belgas falam de uma oferta de 35 milhões de euros, ainda considerada insuficiente pelo Brugge, que acaba de vender Tziolis e não tem necessidade de fazer caixa. A Roma não se dá por vencida e continua a trabalhar em Tresoldi, que na última temporada marcou 19 golos em 40 jogos.

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