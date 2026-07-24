Nas últimas horas, a Roma iniciou os contactos para tentar levar Tresoldi para os giallorossi. Fontes belgas falam de uma oferta de 35 milhões de euros, ainda considerada insuficiente pelo Brugge, que acaba de vender Tziolis e não tem necessidade de fazer caixa. A Roma não se dá por vencida e continua a trabalhar em Tresoldi, que na última temporada marcou 19 golos em 40 jogos.