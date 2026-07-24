A ferida Summerville ainda está ali a sangrar, mas para a Roma é tempo de olhar em frente. Gasperini pediu um avançado para juntar a Malen numa equipa comprometida entre a Serie A e a Liga dos Campeões. O primeiro objetivo continua a ser Nicolo Tresoldi, avançado de 2004 nascido em Cagliari, mas que decidiu defender as cores da Alemanha sub-21.
Getty Images
Traduzido por
Roma: Bruges diz "não" a uma oferta de 35 milhões da Roma por Tresoldi; o clube aumenta a pressão
NÃO A 35 MILHÕES
Nas últimas horas, a Roma iniciou os contactos para tentar levar Tresoldi para os giallorossi. Fontes belgas falam de uma oferta de 35 milhões de euros, ainda considerada insuficiente pelo Brugge, que acaba de vender Tziolis e não tem necessidade de fazer caixa. A Roma não se dá por vencida e continua a trabalhar em Tresoldi, que na última temporada marcou 19 golos em 40 jogos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.