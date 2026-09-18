SOBRE ROMA X INTER

"A Inter, nos últimos anos, fez um percurso extraordinário, não podemos ignorar isso. Mas precisamos preparar esta partida como todas as outras. Temos que vencer sem olhar para quem está à nossa frente. Claro que, conhecendo as qualidades deles, teremos que nos adaptar, mas sempre dando cem por cento. Uma partida que pode nos dar o clique decisivo para o resto da temporada".





A EUFORIA...

"Estou um pouco acostumado com isso por vir de Marselha: se você faz dois jogos bem, é um deus; depois, basta fazer outros dois para ser como o diabo. Agora só estou tentando me concentrar no campo, sem pensar em ouvir o que se diz fora dele".





O FUTURO

Aqui ele está emprestado com opção, a esperança dele é ficar?

"Com certeza, sim. Quero fazer de tudo para ficar aqui por muito tempo. Pessoalmente, tanto na seleção quanto na Roma, quero conquistar um troféu".







