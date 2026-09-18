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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Roma, Balerdi: "Quero ficar por muito tempo. Você faz dois jogos bem e é um deus, dois mal e é o diabo"

Roma
L. Balerdi
Campeonato Italiano

Entrevista com o zagueiro da Roma

Leonardo Balerdi, zagueiro argentino da Roma, falou sobre sua trajetória em entrevista ao Il Tempo, começando por sua chegada ao clube na última temporada: "Eu disse desde o início que estou felicíssimo. Queria mudar de ares depois de ter passado tantos anos em Marselha. Tinha o desejo de jogar na Itália desde pequeno e agora, aqui na Roma, estou mais do que feliz".


SOBRE GASPERINI

"Estou bem com as orientações dele, sinto que, fisicamente, melhoro dia após dia. A maneira como ele treina, para mim, é uma vantagem porque no jogo me sinto forte. Ele vai ao campo e faz o que tem de fazer. Não falamos muito sobre outras coisas, mas comigo ele sempre foi top".


A COMPARAÇÃO COM BARESI

"Digamos que a mídia mudou um pouco as palavras do mister. Dito isso, há um problema: eu não queria ser zagueiro, e sim meio-campista. Gago foi um dos meus ídolos, eu também gostava de Riquelme e Palermo, do Boca. Quando entendi que me tornaria um defensor, comecei a observar os maiores, como Maldini, Ramos e Van Dijk. Baresi também, obviamente".


  • SOBRE ROMA X INTER

    "A Inter, nos últimos anos, fez um percurso extraordinário, não podemos ignorar isso. Mas precisamos preparar esta partida como todas as outras. Temos que vencer sem olhar para quem está à nossa frente. Claro que, conhecendo as qualidades deles, teremos que nos adaptar, mas sempre dando cem por cento. Uma partida que pode nos dar o clique decisivo para o resto da temporada".


    A EUFORIA...

    "Estou um pouco acostumado com isso por vir de Marselha: se você faz dois jogos bem, é um deus; depois, basta fazer outros dois para ser como o diabo. Agora só estou tentando me concentrar no campo, sem pensar em ouvir o que se diz fora dele".


    O FUTURO

    Aqui ele está emprestado com opção, a esperança dele é ficar?

    "Com certeza, sim. Quero fazer de tudo para ficar aqui por muito tempo. Pessoalmente, tanto na seleção quanto na Roma, quero conquistar um troféu".



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