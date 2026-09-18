Leonardo Balerdi, zagueiro argentino da Roma, falou sobre sua trajetória em entrevista ao Il Tempo, começando por sua chegada ao clube na última temporada: "Eu disse desde o início que estou felicíssimo. Queria mudar de ares depois de ter passado tantos anos em Marselha. Tinha o desejo de jogar na Itália desde pequeno e agora, aqui na Roma, estou mais do que feliz".
SOBRE GASPERINI
"Estou bem com as orientações dele, sinto que, fisicamente, melhoro dia após dia. A maneira como ele treina, para mim, é uma vantagem porque no jogo me sinto forte. Ele vai ao campo e faz o que tem de fazer. Não falamos muito sobre outras coisas, mas comigo ele sempre foi top".
A COMPARAÇÃO COM BARESI
"Digamos que a mídia mudou um pouco as palavras do mister. Dito isso, há um problema: eu não queria ser zagueiro, e sim meio-campista. Gago foi um dos meus ídolos, eu também gostava de Riquelme e Palermo, do Boca. Quando entendi que me tornaria um defensor, comecei a observar os maiores, como Maldini, Ramos e Van Dijk. Baresi também, obviamente".