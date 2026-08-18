Roma acerta a contratação de Rodrigo Mora: os custos do negócio. Cláusula de 120 milhões, hoje ele chega à Itália

Rodrigo Mora é virtualmente um novo jogador da Roma. Para a oficialização, faltam as assinaturas dos contratos, mas, para o talentoso português nascido em 2007, o clube da Roma chegou a um acordo com o Porto, que escolheu receber menos (partiu de um pedido inicial de 47 milhões de euros), mas de imediato. Os Dragões nunca abriram mão do direito de recompra, por medo de ver Mora voltar no próximo ano com o passe desvalorizado. Depois de uma longa negociação, rica em tensão e silêncio, veio a fumaça branca, que agrada a todos. O Porto cede aquele que hoje é a terceira opção de Farioli, e Gasperini obtém o meia-atacante que queria.











