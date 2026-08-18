Rodrigo Mora é virtualmente um novo jogador da Roma. Para a oficialização, faltam as assinaturas dos contratos, mas, para o talentoso português nascido em 2007, o clube da Roma chegou a um acordo com o Porto, que escolheu receber menos (partiu de um pedido inicial de 47 milhões de euros), mas de imediato. Os Dragões nunca abriram mão do direito de recompra, por medo de ver Mora voltar no próximo ano com o passe desvalorizado. Depois de uma longa negociação, rica em tensão e silêncio, veio a fumaça branca, que agrada a todos. O Porto cede aquele que hoje é a terceira opção de Farioli, e Gasperini obtém o meia-atacante que queria.
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Roma acerta a contratação de Rodrigo Mora: os custos do negócio. Cláusula de 120 milhões, hoje ele chega à Itália
CLÁUSULA DE 120 MILHÕES DE EUROS
Mora custará 25 milhões de euros em valor fixo, cláusula sobre futura revenda e cláusula de compra específica para adquirir 100% do jogador com outros 25 milhões de euros. Como escreve o Corriere dello Sport, ontem o acordo foi ajustado com a inclusão de duas cláusulas: uma será referente aos direitos do jogador e chegará a 120 milhões, a outra permitirá à Roma desembolsar outros 20 em caso de venda futura para não ser obrigada a destinar metade do valor arrecadado à contraparte.
Será o meia-atacante de Gasperini
Mora, na Roma, vai assinar um contrato de cinco anos, a 2 milhões de euros líquidos por temporada. Pelo Porto, com o qual estreou em setembro de 2024, marcou 16 gols em 80 partidas. Para Gasperini, que falou com ele por telefone, será um dos dois meias-atacantes, ao lado de Dybala ou Soulé, atrás de Malen, primeira opção, ou Castro.
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