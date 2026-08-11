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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato

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Roma a um passo de Mora: acordo verbal com o Porto

AS Roma

O talentoso mexicano nascido em 2007 está muito perto de desembarcar na capital, como pediu Gian Piero Gasperini.

A Roma está a um passo de Rodrigo Mora. O talento nascido em 2007 do Porto se tornou um dos principais alvos da diretoria da Roma para reforçar o setor ofensivo de Gian Piero Gasperini e, nas últimas horas, o clube da capital se aproximou muito das exigências da equipe portuguesa.


  • A FÓRMULA

    Segundo o que foi informado por Gianluca Di Marzio, a Roma teria chegado a uma minuta de acordo verbal com o Porto pela transferência do talento português. A operação deve ser fechada por empréstimo oneroso com opção de compra, destinada a se tornar obrigatória com base no número de jogos do jogador e na classificação da Roma para a Champions League, com o acordo já muito próximo.


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  • AS CONDIÇÕES

    Durante a noite, de fato, Roma e Porto não teriam chegado a um acordo definitivo sobre a solução anterior ligada a 50% dos direitos econômicos. De qualquer forma, a avaliação total seguiria em 50 milhões de euros: cerca de 7-8 milhões pelo empréstimo e outros 42-43 milhões pela compra em definitivo. As condições para acionar a obrigação poderiam ser conjuntas e estar ligadas às partidas disputadas pelo jogador e à classificação da Roma para a Champions League.

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