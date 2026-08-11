Roma a um passo de Mora: acordo verbal com o Porto

Durante a noite, de fato, Roma e Porto não teriam chegado a um acordo definitivo sobre a solução anterior ligada a 50% dos direitos econômicos. De qualquer forma, a avaliação total seguiria em 50 milhões de euros: cerca de 7-8 milhões pelo empréstimo e outros 42-43 milhões pela compra em definitivo. As condições para acionar a obrigação poderiam ser conjuntas e estar ligadas às partidas disputadas pelo jogador e à classificação da Roma para a Champions League.