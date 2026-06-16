Enquanto os contatos com a comitiva de Mason Greenwood e com a diretoria do Olympique de Marselha continuam de forma constante, na Roma se analisa com igual atenção as possibilidades oferecidas pelo mercado de transferências, levando em conta também as obrigações a serem cumpridas perante a UEFA no que diz respeito ao Fair Play Financeiro. Entre os jogadores que poderiam deixar a capital caso surja uma oferta considerada adequada está Matias Soulé.
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Roma: a saída de Matias Soulé até 30 de junho parece cada vez mais provável: o que se sabe sobre o interesse do Borussia Dortmund
VALE 30 MILHÕES DE EUROS
Segundo informações da Sky Sport, o Borussia Dortmund é o clube que demonstrou o interesse mais concreto pelo atacante argentino, que vem de uma temporada em que disputou 42 partidas, marcou 7 gols e deu 8 assistências, mas que foi fortemente prejudicada na segunda metade por uma pubalgia. O time alemão, que perderá Julian Brandt sem indenização, está em busca de novos reforços para o ataque, e uma das pistas que vem sendo explorada com maior convicção leva ao jogador nascido em 2003, que já atuou na Juventus. Segundo a Sky Sport, a avaliação de Soulé feita pela Roma gira em torno de 30 milhões de euros.
POR QUE A ROMA PODE VENDÊ-LO
Com contrato com o clube giallorosso até 30 de junho de 2029 e um salário líquido de apenas 2 milhões de euros por temporada, Soulé representa um jogador dispensável nas condições certas, levando-se em conta também a intenção do técnico Gian Piero Gasperini de manter o mais experiente Paulo Dybala e apostar em pelo menos dois novos alas para a próxima temporada.
A QUESTÃO DAS PLUSVALENZAS
Novos contatos estão previstos para os próximos dias, com a Roma pressionando para concretizar os 50 milhões de euros de mais-valias acordados com a UEFA no último acordo de liquidação, de setembro de 2022, até a data limite de 30 de junho. A desistência de Matias Soulé poderia ser o primeiro passo para cumprir esse prazo e evitar novas sanções, tendo em vista também o retorno à fase de grupos da Liga dos Campeões, sete anos após a última participação.