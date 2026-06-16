Segundo informações da Sky Sport, o Borussia Dortmund é o clube que demonstrou o interesse mais concreto pelo atacante argentino, que vem de uma temporada em que disputou 42 partidas, marcou 7 gols e deu 8 assistências, mas que foi fortemente prejudicada na segunda metade por uma pubalgia. O time alemão, que perderá Julian Brandt sem indenização, está em busca de novos reforços para o ataque, e uma das pistas que vem sendo explorada com maior convicção leva ao jogador nascido em 2003, que já atuou na Juventus. Segundo a Sky Sport, a avaliação de Soulé feita pela Roma gira em torno de 30 milhões de euros.