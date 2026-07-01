Roma: a renovação de Dybala está cada vez mais próxima: novo prazo e os valores do acordo; veja o que está vindo à tona

Segundo informações de Fabrizio Romano, a confiança do clube giallorosso de chegar a um acordo definitivo nas próximas horas para formalizar a assinatura de um novo contrato está em constante aumento, com valores diferentes daqueles do contrato anterior, que expirou formalmente há apenas algumas horas. Paulo Dybala recebia, de fato, um valor que, incluindo também os bônus vinculados às vitórias da equipe e ao seu desempenho, chegava a 8 milhões de euros líquidos por temporada, partindo de um salário base fixo de 6 milhões. A oferta apresentada pela Roma nas últimas semanas era bem inferior, ou seja, um contrato de dois anos no valor de 2 milhões de euros líquidos mais bônus.