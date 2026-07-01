Depois de deixar para trás o período mais delicado do verão, que coincidiu com o fechamento do último balanço patrimonial em 30 de junho de 2025 e o prazo para apresentar eventuais ganhos de capital no valor total de 60 milhões de euros a fim de evitar novas sanções da UEFA, a Roma pode agora começar a lidar com todos os assuntos mais urgentes da agenda no que diz respeito ao mercado de transferências. A começar pela tentativa de definir as renovações de contrato de Gianluca Mancini, Zeki Celik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. E, justamente a respeito deste último, há novidades importantes a caminho.
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Roma: a renovação de Dybala está cada vez mais próxima: novo prazo e os valores do acordo; veja o que está vindo à tona
CONFIANÇA EM ALTA
Segundo informações de Fabrizio Romano, a confiança do clube giallorosso de chegar a um acordo definitivo nas próximas horas para formalizar a assinatura de um novo contrato está em constante aumento, com valores diferentes daqueles do contrato anterior, que expirou formalmente há apenas algumas horas. Paulo Dybala recebia, de fato, um valor que, incluindo também os bônus vinculados às vitórias da equipe e ao seu desempenho, chegava a 8 milhões de euros líquidos por temporada, partindo de um salário base fixo de 6 milhões. A oferta apresentada pela Roma nas últimas semanas era bem inferior, ou seja, um contrato de dois anos no valor de 2 milhões de euros líquidos mais bônus.
A NOVA OFERTA
O jogador, que chegou à capital no verão de 2022 como jogador sem contrato, vindo da Juventus, apresentou recentemente uma contraproposta à diretoria do time giallorosso, apoiado pelo interesse do Boca Juniors, que pressiona para trazê-lo de volta à Argentina, e pela pressão exercida pelo técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, para convencer a família Friedkin a renovar o contrato de La Joya. E, de acordo com as últimas informações que chegam da capital, o acordo entre Dybala e a Roma poderia ser fechado com base em um contrato válido até 2028, no valor de 3 milhões de euros líquidos.
A HISTÓRIA DE DYBALA NA ROMA
Em quatro temporadas como atacante da Roma, Dybala disputou um total de 140 partidas, marcando 45 gols e dando 30 assistências. Antes de conquistar o quarto lugar no último campeonato da Série A, o que permitiu ao clube giallorosso garantir uma vaga na Liga dos Campeões que não conquistava há 7 anos, seu melhor resultado foi chegar à final da Liga Europa de 2023.