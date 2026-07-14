Roma: a contratação de Greenwood está oficialmente descartada; ele é o novo jogador do Fenerbahçe. Quanto custou e quanto o Marselha vai receber?

Depois de ter chegado, nos últimos dias, a um acordo total com Greenwood com base em um contrato válido até junho de 2030 e um salário de 10 milhões de euros líquidos, o Fenerbahçe também acelerou as negociações com o Marselha para evitar intervenções perigosas da Arábia Saudita e da Espanha, onde o Atlético de Madrid acompanhou a situação até o último momento. O clube turco garante uma contratação que deve acender o entusiasmo da torcida e relançar o desafio aos rivais de sempre, o Galatasaray, por 39 milhões de euros, pagáveis em três anos. Desse montante, cerca de 12,5 milhões irão para os cofres do Manchester United, que havia se reservado uma porcentagem sobre a revenda no momento da transferência de Greenwood para o OM, enquanto 3 irão para o Getafe.