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Roma, 100 milhões de euros para três contratações: Greenwood é a principal meta, os outros nomes

Roma
M. Greenwood
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Friedkin está trabalhando para reforçar o time e satisfazer Gasperini.

Cem milhões podem ser suficientes para Gasp. O *Corriere dello Sport* informa que os Friedkin reservaram um orçamento de 100 milhões de euros (sem levar em conta eventuais ganhos com vendas) para reforçar a Roma com três contratações de ponta no mercado.


Trata-se de um valor significativo, mas não astronômico. Basta pensar nos cerca de 90 milhões de euros gastos no último ano (sem as receitas garantidas pela Liga dos Campeões) pelo ex-diretor esportivo Ricky Massara para contratar jogadores como Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi e para outras contratações onerosas, incluindo as de Bailey, Ferguson e Malen.


  • OS NOMES

    Enquanto se aguarda a chegada do novo diretor esportivo Tony D'Amico (Ryan Friedkin se disse disposto a pagar uma quantia provavelmente superior a 500 mil euros para facilitar a transferência do ex-dirigente da Atalanta), o clube giallorosso entrou em ação, dando continuidade às negociações com as famílias do inglês Greenwood, do Marselha (oferta de 45 milhões de euros já está pronta), e do sérvio Alajbegovic, do Bayer Leverkusen (25 milhões).


    Os 30 milhões restantes serviriam então para tentar recuperar o atacante da Atalanta, Scamacca, além de um lateral entre Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto e Favasuli: os quatro nomes em análise.


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  • AS RENOVAÇÕES

    A massa salarial da Roma cairá para 100 milhões de euros, após ter encerrado a temporada com mais de 140 milhões de euros brutos em salários para o elenco.


    Também foi estabelecido um novo teto salarial: 4,5 milhões de euros líquidos por ano.


    Assim, para as renovações contratuais, Pellegrini deverá passar de 6 para 3 milhões por temporada; Dybala teria uma redução de 65%, passando de 8 para cerca de 2,8 milhões; os 3,5 milhões líquidos recebidos por El Shaarawy até 30 de junho já foram cancelados; Celik, Mancini e Cristante assinarão prorrogações, no geral, em linha (no máximo com um ligeiro aumento) com os valores atualmente recebidos.


  • AS TRANSFERÊNCIAS

    Faltam hoje 18 dias para 30 de junho, prazo final para o acordo de liquidação com a UEFA, que deve ser fechado imediatamente com uma venda ou adiado por um ano.


    Caso algum grande nome como Ndicka, Koné ou Soulé (ontem, seu agente Guastadisegno esteve em Trigoria) venha a sair, a Roma teria outros recursos para investir no mercado de contratações a partir de 1º de julho.


    O técnico Gasperini gostaria de manter todos os grandes nomes do elenco e pretende começar o trabalho, a partir de 13 de julho em Trigoria, com pelo menos duas novas contratações.