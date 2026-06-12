Roma, 100 milhões de euros para três contratações: Greenwood é a principal meta, os outros nomes

Cem milhões podem ser suficientes para Gasp. O *Corriere dello Sport* informa que os Friedkin reservaram um orçamento de 100 milhões de euros (sem levar em conta eventuais ganhos com vendas) para reforçar a Roma com três contratações de ponta no mercado.





Trata-se de um valor significativo, mas não astronômico. Basta pensar nos cerca de 90 milhões de euros gastos no último ano (sem as receitas garantidas pela Liga dos Campeões) pelo ex-diretor esportivo Ricky Massara para contratar jogadores como Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi e para outras contratações onerosas, incluindo as de Bailey, Ferguson e Malen.



