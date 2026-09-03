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Gonzalo Plata e Matheus Martins, durante festa no aeroporto na Rússia, 2025Reprodução/Twitter
Alvino Hanafi

Traduzido por

Roleta-russa! Dynamo dispensa dupla brasileira após drama bizarro em exames médicos

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O atacante do Botafogo Matheus Martins e o ponta do Flamengo Gonzalo Plata estão voltando ao Brasil depois que o Dínamo de Moscou cancelou suas transferências após exames médicos reprovados. Os dois negócios ruíram simultaneamente na Rússia, provocando revolta dos jogadores e de seus respectivos clubes.

  • Negócio duplo russo desmorona

    O Dínamo de Moscou cancelou as transferências do atacante do Botafogo Matheus Martins e do ponta do Flamengo Gonzalo Plata após reprovar ambos os jogadores nos exames médicos. As duas estrelas já haviam chegado à Rússia no fim de semana, posando com cachecóis do clube no aeroporto antes da reviravolta repentina.

    A negociação frustrada por Martins estava avaliada em 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. A transferência de Plata renderia ao Flamengo 60 milhões de reais fixos, além de 12 milhões de reais em possíveis adicionais.

    A decisão causou ampla revolta no Rio de Janeiro, com Botafogo e Flamengo agora prometendo tomar medidas legais contra o clube russo.

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  • imago-sport-1075500142.jpgFotoarena

    Martins rebate clube russo

    De acordo com o Globo, de volta ao Botafogo, Martins demonstrou total surpresa com o resultado de seus exames médicos. O atacante rejeitou com veemência as alegações, destacando sua condição física consistente no Brasil.

    O ponta observou que concluiu todas as avaliações físicas na Rússia sem qualquer problema, após disputar 38 partidas nesta temporada.

    "Discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com outro jogador que chegou aqui comigo", afirmou Martins. "Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e sempre buscando minha melhor versão."



  • Dínamo defende cancelamento repentino

    O Dínamo de Moscou divulgou um comunicado oficial explicando sua decisão de abandonar as duas transações. O clube afirmou que agiu em linha com seus planos estratégicos de longo prazo ao decidir não concluir as transferências.

    De acordo com o comunicado do Dínamo, os negócios foram cancelados por "uma série de razões" após os acordos firmados entre os clubes.

    "De acordo com os entendimentos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentarem a suas respectivas equipes", confirmou o clube russo.

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  • CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    Retorno ao futebol brasileiro

    Ambos os jogadores agora viajarão de volta para a América do Sul para se reapresentar a seus respectivos elencos pelo restante da temporada nacional.

    Martins será reintegrado ao elenco do Botafogo, enquanto Plata se prepara para retomar as atividades com o time principal do Flamengo.

    Com o drama da janela de transferências resolvido, Botafogo e Flamengo vão se concentrar em seus processos judiciais contra o Dínamo de Moscou, ao mesmo tempo em que recolocam os dois atacantes em campo.