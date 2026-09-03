O Dínamo de Moscou cancelou as transferências do atacante do Botafogo Matheus Martins e do ponta do Flamengo Gonzalo Plata após reprovar ambos os jogadores nos exames médicos. As duas estrelas já haviam chegado à Rússia no fim de semana, posando com cachecóis do clube no aeroporto antes da reviravolta repentina.

A negociação frustrada por Martins estava avaliada em 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. A transferência de Plata renderia ao Flamengo 60 milhões de reais fixos, além de 12 milhões de reais em possíveis adicionais.

A decisão causou ampla revolta no Rio de Janeiro, com Botafogo e Flamengo agora prometendo tomar medidas legais contra o clube russo.