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Roleta-russa! Dynamo dispensa dupla brasileira após drama bizarro em exames médicos
Negócio duplo russo desmorona
O Dínamo de Moscou cancelou as transferências do atacante do Botafogo Matheus Martins e do ponta do Flamengo Gonzalo Plata após reprovar ambos os jogadores nos exames médicos. As duas estrelas já haviam chegado à Rússia no fim de semana, posando com cachecóis do clube no aeroporto antes da reviravolta repentina.
A negociação frustrada por Martins estava avaliada em 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. A transferência de Plata renderia ao Flamengo 60 milhões de reais fixos, além de 12 milhões de reais em possíveis adicionais.
A decisão causou ampla revolta no Rio de Janeiro, com Botafogo e Flamengo agora prometendo tomar medidas legais contra o clube russo.
- Fotoarena
Martins rebate clube russo
De acordo com o Globo, de volta ao Botafogo, Martins demonstrou total surpresa com o resultado de seus exames médicos. O atacante rejeitou com veemência as alegações, destacando sua condição física consistente no Brasil.
O ponta observou que concluiu todas as avaliações físicas na Rússia sem qualquer problema, após disputar 38 partidas nesta temporada.
"Discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com outro jogador que chegou aqui comigo", afirmou Martins. "Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e sempre buscando minha melhor versão."
Dínamo defende cancelamento repentino
O Dínamo de Moscou divulgou um comunicado oficial explicando sua decisão de abandonar as duas transações. O clube afirmou que agiu em linha com seus planos estratégicos de longo prazo ao decidir não concluir as transferências.
De acordo com o comunicado do Dínamo, os negócios foram cancelados por "uma série de razões" após os acordos firmados entre os clubes.
"De acordo com os entendimentos estabelecidos entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentarem a suas respectivas equipes", confirmou o clube russo.
- Getty Images Sport
Retorno ao futebol brasileiro
Ambos os jogadores agora viajarão de volta para a América do Sul para se reapresentar a seus respectivos elencos pelo restante da temporada nacional.
Martins será reintegrado ao elenco do Botafogo, enquanto Plata se prepara para retomar as atividades com o time principal do Flamengo.
Com o drama da janela de transferências resolvido, Botafogo e Flamengo vão se concentrar em seus processos judiciais contra o Dínamo de Moscou, ao mesmo tempo em que recolocam os dois atacantes em campo.
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