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Rogério Ceni, do Bahia, em amistoso contra o FluminenseCatarina Brandão/EC Bahia
Pedro Augusto Dias

Rogério Ceni dispara contra arbitragem após derrota do Bahia em amistoso: "Você vem aqui para ser otário"

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R. Ceni

Treinador criticou a escolha do árbitro e contestou a marcação do pênalti para o Fluminense, além de outros lances da partida no Maracanã

O técnico Rogério Ceni fez duras críticas à arbitragem após a derrota do Bahia por 2 a 0 para o Fluminense, em amistoso disputado neste domingo (12), no Maracanã.

Irritado com decisões tomadas durante a partida, o comandante tricolor questionou a escolha do árbitro e afirmou que o clube havia solicitado um profissional de outro estado para o confronto.

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  • O protesto

    Segundo Ceni, a condução da arbitragem comprometeu a credibilidade do amistoso. O treinador reclamou, principalmente, do pênalti marcado para o Fluminense, que originou o primeiro gol da equipe carioca, além de outros lances envolvendo o Bahia.

    "A única coisa que eu pedi para o nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui e botaram o cara que apita o jogo no CT deles. Ele diz primeiro que foi falta do Willian [José], aí você vai olhar o vídeo e ele nem toca. Depois ele fala que foi falta do Nico. Perde a credibilidade, você vem aqui para ser otário, e para ser otário não compensa viajar 2.200km. Perde um pouco o sentido", protestou.

    • Publicidade

  • Mais reclamações

    Além do pênalti, o treinador também contestou a anulação de um gol marcado por Erick Pulga, após falta assinalada de Nicolás Acevedo, e uma infração não marcada sobre Ademir.

    Apesar da insatisfação com a arbitragem, Ceni avaliou positivamente o desempenho do Bahia durante parte do amistoso e destacou a utilidade do confronto como preparação para a sequência da temporada.

    "Como teste foi muito bom. Primeiro tempo a gente jogou, acho que tivemos as melhores chances e podia ter feito 2 a 0. Segundo tempo a gente tem que corrigir algumas coisas, mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso foi muito válido. A única coisa que pedi foi colocar o juiz de fora, de qualquer lugar do país, para ficar uma coisa séria, porque são dois times sérios", completou.

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