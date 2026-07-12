Rogério Ceni dispara contra arbitragem após derrota do Bahia em amistoso: "Você vem aqui para ser otário"

Além do pênalti, o treinador também contestou a anulação de um gol marcado por Erick Pulga, após falta assinalada de Nicolás Acevedo, e uma infração não marcada sobre Ademir.

Apesar da insatisfação com a arbitragem, Ceni avaliou positivamente o desempenho do Bahia durante parte do amistoso e destacou a utilidade do confronto como preparação para a sequência da temporada.

"Como teste foi muito bom. Primeiro tempo a gente jogou, acho que tivemos as melhores chances e podia ter feito 2 a 0. Segundo tempo a gente tem que corrigir algumas coisas, mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso foi muito válido. A única coisa que pedi foi colocar o juiz de fora, de qualquer lugar do país, para ficar uma coisa séria, porque são dois times sérios", completou.